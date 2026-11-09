Не ''брущатка'': як сказати правильно українською

Гуляючи центральними вулицями Львова або Чернівців, або, скажімо, їдучи вулицею Богдана Хмельницького у Києві, ми бачимо під ногами доволі незвичне як для сучасного світу покриття із гладеньких обтесаних каменів, тісно підігнаних один до одного. Але як ви називаєте їх українською мовою?

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Часто в розмовах можна почути слово "брущатка". OBOZ.UA розбирався, чи варто його вживати і чим краще замінити.

Насправді українські словники фіксують варіант "брущатка". Проте маркують його як розмовне та маловживане. Тому назвати його строго літературною нормою можна навряд. Дехто відмовляється від нього, як від кальки з російської, намагаючись зробити своє мовлення якомога чистішим. І в цьому є свій резон.

Тому, якщо вам потрібно описати викладену обтесаним камінням дорогу, чи не найбільш точним словом тут стане "брук". Воно так і тлумачиться: дорога або вулиця, вимощена камінням, брукняком. Цей іменник неодноразово зустрічаємо в літетарурі:

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Розтинався раптом голосний гуркіт коліс по бруку (М. Коцюбинський);

Кам'яниці й брук, трамваї, авто не змогли подолати цих гордих горбів, що прийняли вагу міста не як тягар поразки, а як корону перемоги (В. Підмогильний);

Ось вони [люди] йдуть бруком великого міста (І. Багряний);

Брук був такий розбитий, що шофер об'їжджав його узбіччям (О. Копиленко).

Проте можна вжити і варіант "бруківка". Цей іменник є абсолютним синонімом слова "брук". Ба більше, зараз його можна почути у розмовному мовленні навіть частіше.

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