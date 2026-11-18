Українська мова багата на влучні прислів'я та приказки. Чимало відомих російських висловів мають українські відповідники, які звучать природно та зберігають той самий зміст.

Відео дня

Один із таких висловів – "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Його використовують, коли неприємна подія несподівано обертається чимось хорошим. OBOZ.UA розповідає, як правильно передати цю думку українською та які народні прислів'я можна використати.

В українській мові є власні образні вислови, які передають аналогічний зміст.

Найвлучніші відповідники:

"Лихо не без добра".

"Немає злого, щоб на добре не вийшло".

"Не бачив гіркого, не бачить і солодкого".

Уявімо ситуацію: людина не отримала роботу, про яку давно мріяла, але невдовзі знайшла значно кращу можливість. У такому випадку можна сказати: "Лихо не без добра".

Інший приклад: через несподіване скасування поїздки родина залишилася вдома й змогла провести разом час, якого раніше постійно бракувало. Тут доречним буде вислів "Немає злого, щоб на добре не вийшло".

А прислів'я "Не бачив гіркого, не бачить і солодкого" можна використати, коли йдеться про життєвий досвід, подолання труднощів та вміння цінувати хороші моменти.

РЕКЛАМА

Дослівний переклад іноземних приказок не завжди передає особливості українського мовлення. Натомість народні прислів'я зберігають образність, лаконічність і природне звучання.

До речі, популярний вислів "два сапога пара" – типова мовна калька, що виникла внаслідок дослівного перекладу російської приказки. Так кажуть про людей, які схожі за характером, манерами, поглядами, поведінкою чи способом життя. Як перекласти цей фразеологізм українською – читайте у матеріалі.

Головні історії дня

Також ми пояснювали, що означає "бити лихом об землю" і "дерти кирпу"