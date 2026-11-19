У повсякденному спілкуванні ми часто стикаємося з дивними твердженнями, сумнівними історіями чи відверто безглуздими ідеями. Іноді хочеться коротко й влучно висловити своє ставлення до почутого, але замість українських слів на думку спадають російські. Наприклад, поширене "чепуха", для якого наша мова має чимало колоритних відповідників.

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OBOZ.UA розповідає, як правильно замінити це слово українською, які вислови підійдуть для різних ситуацій та як урізноманітнити своє мовлення.

Одним із найвлучніших українських відповідників є "нісенітниця". Проте залежно від контексту можна обрати й інші слова:

Дурниця – нерозумна думка, необдумане рішення або щось не варте уваги.

– нерозумна думка, необдумане рішення або щось не варте уваги. Нісенітниця – твердження, позбавлене логіки та здорового глузду.

– твердження, позбавлене логіки та здорового глузду. Безглуздя – щось нелогічне, недоцільне або абсурдне.

– щось нелогічне, недоцільне або абсурдне. Маячня – зовсім беззмістовні, незв'язні чи неправдоподібні слова.

– зовсім беззмістовні, незв'язні чи неправдоподібні слова. Небилиця – вигадана історія, яка не відповідає дійсності.

– вигадана історія, яка не відповідає дійсності. Глупство – дурна думка або нерозумний учинок.

– дурна думка або нерозумний учинок. Казна-що – розмовний вислів для чогось дивного, незрозумілого або безглуздого.

Ці слова близькі за значенням, проте мають різні відтінки. Наприклад, вигадану розповідь доречно назвати небилицею, а рішення, яке суперечить здоровому глузду, – безглуздям.

Наприклад:

Не вір у ці нісенітниці, адже ніхто не навів жодного доказу.

Він розповів таку небилицю про свою подорож, що всі лише здивовано переглянулися.

Не вигадуй дурниць, ми чудово впораємося із цим завданням.

Якась маячня! У цій розповіді жоден факт не збігається з реальністю.

Українська мова багата на образні фразеологізми, які допомагають висловити здивування, іронію або незгоду значно яскравіше, ніж звичайне слово.

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Наприклад, замість "не говори чепуху" можна сказати:

"Не мели дурниць!"

"Не верзи нісенітниць!"

"Що ти таке городиш?"

"Не плети казна-чого!"

"Таке говориш, що й купи не держиться!"

Є й особливо колоритні народні вислови. Зокрема, фразеологізм "наговорити сім мішків гречаної вовни" використовують, коли людина розповідає багато безглуздого або вигаданого.

А вислів "сон рябої кобили" допоможе іронічно охарактеризувати зовсім неправдоподібні слова.

Раніше OBOZ.UA пояснював, у чому різниця між українськими словами "серцевий" і "сердечний".

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