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"Не ганьбіться перед учителями!" Лікарчук різко розкритикував МОН через примітивну помилку

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read3 хв
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"Не ганьбіться перед учителями!" Лікарчук різко розкритикував МОН через примітивну помилку
Ілюстративне зображення. Вчителька в класі

Колишній очільник Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук розкритикував Міністерство освіти та науки через помилку у дописі. Зокрема, на сайті відомства написано "як має виглядати свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів".

На цьому Лікарчук зауважив у дописі в Facebook. Освітній експерт підкреслив, що документ не повинен мати вигляд, а має бути коректно заповненим.

''Не ганьбіться перед учителями!'' Лікарчук різко розкритикував МОН через примітивну помилку

Лікарчук розкритикував заяву МОН. Джерело: Скриншот

"Прочитав перше речення оголошення МОН: "Як має виглядати свідоцтво досягнень учнів 5–9 класів?" І далі вже читати не зміг. Бо мучить одне запитання: "Куди воно має виглядати? У вікно? У коридор? Чи прямо в бік Міністерства?" Може, все-таки: "Яким має бути свідоцтво?" Хоча чого я причепився? Це ж Міністерство освіти і харчування. А не Міністерство освіти і науки. Цікаво, чи знайдеться хтось, хто повідомить МОНівськии чиновникам, що так ганьбити відомство перед учителями не можна", – написав Лікарчук.

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Він додав, що коли працював у УЦОЯО, то запросив на роботу літературного редактора, адже оприлюднені документи повинні бути грамотно написані.

Як МОН пропонує змінити свідоцтво досягнень учнів 5-9 класів

Міністерство освіти і науки пропонує оновити форму свідоцтва досягнень для учнів 5–9 класів. Проєкт документа винесли на громадське обговорення. У ньому передбачили п’ять розділів.

Нова форма має відповідати оновленій системі оцінювання результатів навчання, запроваджений у межах реформи Нова українська школа. Свідоцтво має не лише фіксувати оцінки, а й давати школярам і батькам більше інформації про навчальний поступ та розвиток компетентностей.

Проєкт передбачає п’ять розділів:

  • Результати навчання – семестрові та річні оцінки з обов’язкових і вибіркових освітніх компонентів
  • Характеристика навчальної діяльності – зворотний зв’язок і рекомендації класного керівника/ці щодо навчальної діяльності учня
  • Інформація про навчальний поступ – короткі коментарі вчителів/льок щодо навчальних результатів з предметів за кожен рік
  • Державна підсумкова атестація – для учнів / учениць 9 класу у випадках, передбачених законодавством
  • Рішення педагогічної ради

До проєкту також додається методичний коментар із поясненнями щодо заповнення кожного розділу та прикладами. МОН пропонує вводити обов’язкове заповнення розділів поступово, щоб педагоги могли підготуватися, а розробники/ці електронних журналів – адаптувати свої системи.

У 2026-2027-му навчальному році обов’язковими для заповнення мають стати три розділи:

  • результати навчання
  • характеристика навчальної діяльності
  • рішення педагогічної ради

З 1 вересня 2027 року обов’язковими пропонують зробити всі розділи свідоцтва. Розділ про державну підсумкову атестацію заповнюватимуть з урахуванням того, чи проводитиметься вона для відповідного школяра.

МОН зазначає, що єдина структура свідоцтва також має спростити формування документа в електронних системах та зробити інформацію про навчальні результати зрозумілішою для учнів і батьків.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що МОН змінює оцінювання у школах.

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