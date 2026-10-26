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Не "касирша": як правильно говорити українською

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
6
Не "касирша": як правильно говорити українською
Касирка. Джерело: Створено за допомогою ШІ

У повсякденному спілкуванні ми нерідко використовуємо слова, які давно стали звичними, хоча не відповідають нормам літературної мови. Особливо часто такі помилки трапляються в назвах професій, коли українські слова утворюють за зразком російських.

Наприклад, жінку, яка працює за касою, іноді називають "касиршею", хоча українська мова має інший відповідник. OBOZ.UA розповідає, яка правильна назва цієї професії в жіночому роді.

Слово "касирша" можна почути в магазинах, на ринках або в побутових розмовах. Воно утворене за допомогою суфікса -ш-, який часто використовують у російській мові для позначення жінок за професією чи посадою.

Однак літературною та стилістично нейтральною українською назвою є "касирка". Саме так називають жінку, яка приймає платежі, видає гроші, продає квитки або виконує інші касові операції.

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Форма "касирша" трапляється навіть у творах українських письменників, зокрема Володимира Винниченка. Проте наявність слова в художній літературі ще не означає, що його варто використовувати в сучасному офіційному чи нейтральному мовленні.

Наприклад, правильно сказати:

  • Касирка театру попередила відвідувачів, що квитків на вечірню виставу вже немає.
  • Перед закриттям магазину касирка перевірила денну виручку.
  • Касирка залізничного вокзалу допомогла пасажирові змінити дату поїздки.
  • Покупчиня подякувала касирці за уважність і швидке обслуговування.

Водночас слово "касир" також залишається нормативним. Його можна використовувати, коли йдеться про професію загалом або коли стать працівника не має значення.

В українській мові існує чимало назв жіночого роду, які утворюються від відповідних іменників чоловічого роду. Такі слова називають фемінітивами.

Український правопис передбачає кілька основних суфіксів для їхнього творення:

  • -к-: редакторка, лікарка, дизайнерка, викладачка;
  • -иц-: керівниця, порадниця, верстальниця;
  • -ин-: кравчиня, майстриня, філологиня;
  • -ес-: поетеса.

Найпродуктивнішим є суфікс -к-, який легко поєднується з різними основами. Саме за цією моделлю утворене й слово "касирка".

Варто пам'ятати, що не всі фемінітиви утворюються однаково. Тому, якщо певна назва професії викликає сумніви, краще перевірити її за сучасним словником.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як українською мовою перекласти слово "отнюдь".

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