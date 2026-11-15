Не кажіть ''не переживай'': як допомогти дитині впоратися з сильними емоціями, коли батьки пригнічені

Усі батьки час від часу опиняються в ситуації, коли дитині не вдається щось зробити і її розчарування з цього приводу виливається у справжнісіньку істерику. Малюк ридає на підлозі, бо не зміг знайти другий чобіток, школяр відмовляється йти на заняття, бо йому ні з ким сидіти в їдальні за обідом, а підліток грюкає дверима у відповідь на запитання, чи зробив він домашні завдання.

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Найчастіше такий емоційний зрив накладається на виснаження дорослого, на якому і без того лежить величезна купа відповідальності. Нічого доброго з точки зору психології така комбінація явно не обіцяє, адже в результаті виникає справжній емоційний глухий кут, у якому всі відчувають напруження. Про те, як діяти в таких обставинах, виданню Psychology Today розповіла психологиня, експертка з дитячої тривожності Тамар Чанські.

Ми часто почуваємося перевантаженими, бо здається, що потрібно негайно змінити ситуацію: різко загальмувати, звернути з обраного шляху й зробити все, аби припинити або виправити те, що відчуває дитина. Звісно, діти не проти отримати таку допомогу, але це не єдине, чого вони потребують від дорослих. Варто лише поспішити з готовими рішеннями, як у відповідь можна почути: "Ти мене не розумієш! Ти тільки й намагаєшся все виправити! Ти ніколи мене не слухаєш!"

Замість того щоб намагатися якомога швидше позбавити дитину неприємних почуттів, Чанські радить краще пройти цей емоційний шлях разом із нею. Але як допомогти дітям упоратися з емоціями? Психологиня запропонувала методику, яку назвала "Сім кроків". Вона буде помічною для людей будь-якого віку і допоможе впоратися з кризовими ситуаціями в родині.

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"Сім кроків" – це послідовність дій, до якої можна повертатися в будь-якій емоційно складній ситуації. Спочатку потрібно визнати власні почуття і заспокоїтися, щоб знову мислити зважено, а не реагувати імпульсивно. Потім варто розібратися, на що вказують ці емоції та які потреби за ними стоять: уважніше придивитися до власних думок, а тоді поглянути на ситуацію ширше, перевірити свої висновки й розглянути інші, корисніші та правдивіші пояснення. І ось як це працює.

Крок 1. Проявіть емпатію – не боріться з почуттями й не намагайтеся їх виправити, просто визнайте їх

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Зверніть увагу, як змінюється ваш стан, коли ви кажете собі: "Я хвилююся за дитину" або навіть "Я роздратована і дуже втомилася, і це нормально". Тіло поступово розслабляється, адже ви більше не намагаєтеся боротися з власними почуттями. Це не означає, що вам байдуже. Ваше піклування про дитину не потребує доказів. Ви просто визнаєте власний досвід і дозволяєте собі відчувати те, що відчуваєте. У такій ситуації опиняється чимало людей.

Так само варто поводитися і з дитиною. Не поспішайте заспокоювати її чи переконувати, що вона не має рації. Натомість дайте зрозуміти, що ви бачите й розумієте її переживання: "Я бачу, як тебе це засмутило. Тобі зараз дуже важко. Ти зовсім не хотів, щоб усе склалося саме так". Йдеться не про те, щоб погоджуватися з дитячими висновками, а про те, щоб без осуду прийняти її почуття й зрозуміти, у якому стані вона перебуває.

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Крок 2. Назвіть свої почуття

Коли одночасно виникає багато різних емоцій, буває складно зрозуміти, що саме з нами відбувається. А розгубленість часто лише посилює внутрішнє напруження. Допомогти може простий крок – назвати свої почуття. Їх може бути кілька, навіть якщо вони здаються протилежними. Наприклад, можна одночасно любити когось і сердитися на нього, відчувати сум і роздратування або сподіватися на краще й водночас бути виснаженим. Чанські називає такі поєднання "сусідніми емоціями": протилежні почуття можуть існувати поруч, і в цьому немає суперечності.

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Дітям буває важко самостійно визначити, що саме вони відчувають. Спробуйте допомогти їм запитаннями: "Ти сердишся, бо тобі здається, що щось не так? Чи, можливо, тобі боляче, бо чогось бракує?"

Крок 3. Заспокойтеся зсередини: сповільніться та відновіть рівновагу

Наше тіло реагує на стрес, спричинений думками та переживаннями. Навіть коротка пауза, глибокий видих або зітхання допомагають вийти зі стану тривоги і знову налаштуватися на спілкування. Коли ви зберігаєте спокій поруч із дитиною, їй також легше заспокоїтися. Іноді для цього не потрібно нічого говорити: достатньо повільно дихати, щоб дитина поступово перейняла ваш ритм. Уміння регулювати власний емоційний стан – основа всіх наступних кроків.

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Крок 4. Придивіться до своїх думок і знайдіть у них "перлини"

Які думки стоять за вашими почуттями? Коли ми їх помічаємо, то краще розуміємо, що саме говоримо собі про ситуацію. Ці думки не обов'язково мають бути позитивними, але вони допомагають побачити власну внутрішню історію та зрозуміти, які висновки варто переглянути. Якщо ж думки залишаються поза нашою увагою, ви ризикуєте застрягнути в колі страху, роздратування чи безпорадності.

Запитайте дитину: "Що тобі зараз підказує твій мозок? Яка думка постійно звучить у голові, наче сигналізація, що безперервно пищить?"

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Крок 5. Погляньте на ситуацію ширше і спробуйте побачити її з різних боків

Тепер, коли ви визначили думки, які стоять за емоціями, спробуйте розглянути їх під іншим кутом. Часто ми говоримо собі речі, яких ніколи не сказали б другові в подібній ситуації. Тому варто перевіряти власні переконання й за потреби змінювати їх. Цього самого можна навчити дітей.

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Допоможіть їм практикувати те, що називається "мисленням із другою думкою". Запитайте: "Що б ти порадив другові в такій ситуації? А що він міг би порадити тобі? Що сказав би твій герой або наставник?" Важливо не заявляти дитині, що вона думає неправильно. Краще запропонувати разом перевірити її висновки: "Схоже, це тривога підказує тобі такі думки. Давай з'ясуємо, чи справді все так і які ще можуть бути пояснення".

Крок 6. Дійте поступово, роблячи невеликі кроки

Коли у вас з'явилося більш реалістичне й обґрунтоване бачення ситуації, подумайте, що можна зробити далі. Можливо, варто ненадовго взяти паузу і повернутися до розмови з дитиною, коли ви трохи заспокоїтеся. Або нагадати собі про її сильні сторони, а не зосереджуватися лише на тому, що пішло не так.

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Дитину можна запитати: "Який невеликий крок ти міг би зробити? Наприклад, спробувати наблизитися до того, чого боїшся, впевнено поговорити з другом або щодня виділяти час, щоб сумувати за тим, кого втратив?"

Крок 7. Підбийте підсумки й відзначте власні досягнення

Кожен із нас – головний герой власного життя, а успіх часто складається з маленьких перемог. Важливо помічати їх і віддавати собі належне. Допомагайте дітям бачити, як вони просуваються вперед і що саме допомагає їм долати труднощі. Особливо важливо робити це тоді, коли щось дається нелегко. Так вони навчаться цінувати не лише великі досягнення наприкінці шляху, а й кожен крок, який до них веде.

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Коли ми не відвертаємося від власних емоцій, а намагаємося зрозуміти їх, усі сім кроків стають спільним шляхом до кращого розуміння себе, впевнена Чанські. Діти поступово вчаться цього на нашому прикладі: спостерігають за нашими реакціями й дедалі більше довіряють тому, що після складних переживань зможуть краще зрозуміти себе та навколишній світ.

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