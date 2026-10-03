Не кажіть "отнюдь": які є українські варіанти

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиОголошено терміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Росія має зупинити неадекватну ескалацію": Зеленський про удари ворога по мосту в Києві та по судну на Одещині. Відео"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив Росію"Є дві наддержави – США і Китай": президент Азербайджану публічно принизив РосіюЯке рішення ухвалив судКиянка відсудила у школи 10 млн грн: її доньку-першокласницю вдарило струмом в їдальні, дівчинка впала у вегетативний стан"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в Києві"Шахед" здетонував у спальнях": що відомо про бабусю і онуку, яких вбила Росія в Києві"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Ситуація динамічна": Півненко назвав співвідношення військ РФ до Сил оборони на Донеччині"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя України"Під час вибуху перебував у бліндажі": спортсмен, який воював 12 років, створив полігон на своїй землі і отримав Героя УкраїниОбирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. ВідеоОбирають між голодом і страхом підірватися: жителі Олешок тікають із міста на велосипедах і пішки. ВідеоАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаАнглійський клуб підписав сина Андрія ШевченкаНа острові Готланд знайшли римські монети, закопані 1600 років тому: дві з них – підробки з УкраїниНа острові Готланд знайшли римські монети, закопані 1600 років тому: дві з них – підробки з України

Не кажіть "отнюдь": які є українські варіанти

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 153
Не кажіть "отнюдь": які є українські варіанти
Правила української мови. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Слово "отнюдь" можна почути й в українському мовленні, особливо під впливом російськомовного контенту. Зазвичай його вживають тоді, коли хочуть категорично щось заперечити або підкреслити, що певне твердження зовсім не відповідає дійсності.

Однак українська мова має чимало власних відповідників, які звучать природніше й точніше передають потрібний відтінок. OBOZ.UA пояснює, що залежно від контексту російське "отнюдь" можна перекласти кількома способами.

Найпростіші й найуживаніші варіанти:

  • зовсім ні;
  • аж ніяк;
  • ані трохи;
  • у жодному разі;
  • ні в якому разі;
  • жодною мірою;
  • жодним способом;
  • ніяким чином;
  • ніяким робом;
  • зовсім не так.

Фразу "Это отнюдь не случайность" природніше передати як: "Це зовсім не випадковість".

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 4,8 т.
"Це підстава!" Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється
icon 4,8 т.
"Це підстава!" Вчитель географії загадав школярам ребус із неочікуваною відповіддю: мережа сміється
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 672
5 речей, яких діти навчаються у своїх дорослих, навіть не усвідомлюючи цього
icon 672
5 речей, яких діти навчаються у своїх дорослих, навіть не усвідомлюючи цього
Олена БилімОлена Билім
icon 186
Що побачили першим? Тест розкриє ваші таємниці
icon 186
Що побачили першим? Тест розкриє ваші таємниці

А "Я отнюдь не против" – як "Я аж ніяк не проти".

Усе залежить від ситуації. Якщо йдеться про просте заперечення, найприродніше сказати "зовсім ні" або "аж ніяк".

Коли потрібно підкреслити категоричність, краще підійдуть конструкції "у жодному разі", "ніяким чином" або "жодною мірою".

Водночас не варто механічно замінювати "отнюдь" одним і тим самим словом у кожному реченні. Українська дає змогу передати той самий зміст по-різному – залежно від інтонації та контексту.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як правильно казати – наливати борщ чи насипати борщ.

Схожі теми
тлумачення слівукраїнська мова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись