Не кажіть "отнюдь": які є українські варіанти

Слово "отнюдь" можна почути й в українському мовленні, особливо під впливом російськомовного контенту. Зазвичай його вживають тоді, коли хочуть категорично щось заперечити або підкреслити, що певне твердження зовсім не відповідає дійсності.

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Однак українська мова має чимало власних відповідників, які звучать природніше й точніше передають потрібний відтінок. OBOZ.UA пояснює, що залежно від контексту російське "отнюдь" можна перекласти кількома способами.

Найпростіші й найуживаніші варіанти:

зовсім ні;

аж ніяк;

ані трохи;

у жодному разі;

ні в якому разі;

жодною мірою;

жодним способом;

ніяким чином;

ніяким робом;

зовсім не так.

Фразу "Это отнюдь не случайность" природніше передати як: "Це зовсім не випадковість".

А "Я отнюдь не против" – як "Я аж ніяк не проти".

Усе залежить від ситуації. Якщо йдеться про просте заперечення, найприродніше сказати "зовсім ні" або "аж ніяк".

Коли потрібно підкреслити категоричність, краще підійдуть конструкції "у жодному разі", "ніяким чином" або "жодною мірою".

Водночас не варто механічно замінювати "отнюдь" одним і тим самим словом у кожному реченні. Українська дає змогу передати той самий зміст по-різному – залежно від інтонації та контексту.

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