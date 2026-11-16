Не кажіть "світер" і "стєльки": як назвати українською

Із настанням холодів ми дістаємо з шаф теплі речі, але не завжди правильно називаємо їх українською. У повсякденних розмовах досі можна почути "світер", "носкі", "дубльонка" чи "варежки". Ці слова настільки звичні для багатьох, що їхнє іншомовне походження іноді навіть не помічають.

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OBOZ.UA розповідає, як правильно називати зимовий одяг та взуття українською. Деякі відповідники добре відомі, проте є й такі, які варто запам'ятати, щоб позбутися суржику у своєму мовленні.

Як правильно називати зимовий одяг українською

Чимало назв речей потрапили до нашого повсякденного словника під впливом російської мови. Водночас українська має власні відповідники, які не лише відповідають мовним нормам, а й точно передають значення.

Ось які слова варто використовувати:

"Світер" – светр. Саме так українською називається теплий в'язаний одяг, який зазвичай має довгі рукави. У правильному написанні немає літери "і" після "в".

"Носки" – шкарпетки. Зверніть увагу, що слово "носок" в українській мові існує, але ним називають передню частину стопи або взуття. Натомість предмет гардероба, який ми надягаємо на ноги, – це шкарпетки.

"Стєльки" – устілки. Йдеться про внутрішню частину взуття, на яку спирається стопа. Устілки можуть бути теплими, ортопедичними, шкіряними або повстяними. Наголос у слові "устілка" падає на перший склад.

"Дубльонка" – дублянка. Так називають верхній одяг із дубленої овчини, у якому хутро розташоване всередині. Також в українській мові є слово "кожух" – традиційна назва теплого одягу з овечої шкури.

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"Перчатки" – рукавички або пальчатки. Ці вироби захищають руки від холоду та мають окреме відділення для кожного пальця.

"Варежки" – рукавиці. На відміну від рукавичок, у рукавицях окремо розташований лише великий палець, а решта чотири перебувають разом. Саме такий варіант часто обирають для морозної погоди.

"Подштаннікі" – підштаники, підштанці або кальсони. Це спідній одяг, який надягають під штани для додаткового утеплення. Українська мова також зберегла назви "підштаньки" та "сподні".

"Сапоги" – чоботи. Якщо взуття має високі халяви, які закривають частину ноги, його називають чоботами. Вони можуть бути шкіряними, гумовими, утепленими чи валяними.

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"Ботінки" – черевики. Це закрите взуття, яке зазвичай доходить до щиколотки або трохи вище. Для холодної пори року найчастіше обирають утеплені моделі.

"Мех" – хутро. Це слово використовують, коли говорять про волосяний покрив тварин або матеріал для виготовлення й оздоблення одягу. Тож правильно казати "хутряна шапка", "хутряний комір" або "шапка з хутром".

"Кожанка" – шкіряна куртка або шкірянка. Обидва варіанти можна використовувати, коли йдеться про короткий верхній одяг зі шкіри.

"Ушанка" – вушанка або шапка-вушанка. Це зимовий головний убір із частинами, які закривають вуха. Їх можна зав'язувати під підборіддям або зверху на шапці.

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Окремої уваги заслуговує назва ще одного предмета гардероба, без якого важко уявити холодну пору року. Іноді можна почути, що слово "колготи" нібито неправильне, а використовувати потрібно виключно "колготки". Насправді це не так.

Обидва слова – "колготи" і "колготки" – є нормативними в українській мові. Вони зафіксовані у Словнику української мови у 20 томах.

Отже, щоб говорити українською грамотно, достатньо поступово замінювати звичні росіянізми правильними словами.

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