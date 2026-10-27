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"Не хочу казати паскудних слів..." Рекордсменка всіх Радіодиктантів Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
315
"Не хочу казати паскудних слів..." Рекордсменка всіх Радіодиктантів Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст
Христина Гоянюк розповіла свої враження від Радіодиктанту 2026. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Рекордсменка з написання Радіодиктанту національної єдності Христина Гоянюк, яка бере участь у всеукраїнському флешмобі вже 27 рік поспіль, поділилася своїми враженнями від цьогорічого тексту. За її словами, він був середньої складності і вдало продиктований.

Про це Гоянюк розповіла у коментарі Суспільному. Вона зазначила, що ще раз перевірить написане вдома. Крім того, жінка поділилася, що їй дуже сподобався текст цьогорічного автора – письменника і ветерана війни Артура Дроня, який має назву "Лист, який не закінчується", адже вона очікувала гіршого.

"Я не хочу казати паскудних слів, але я думала, що буде гірше. Але текст був вдало продиктований. Дуже гарний текст. Дякую автору за такі теплі і гарні слова, які він вклав у написання цього радіодиктанту. Дуже багато різних розділових знаків. Є і двокрапки, і знаки оклику, і запитання. Так, середньої важкості", – поділилася рекордсменка.

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Торік Гоянюк залишилася невдоволеною всеукраїнським флешмобом. Жінка зробила дві помилки у диктанті під назвою "Треба жити". Зокрема, вона поставила одну, а не три крапки наприкінці першого речення. Крім того, Гоянюк також пропустила двокрапку перед переліком однорідних додатків "допіру", "пітятко" та "кияхи". Рекордсменка "передала фе" організаторам диктанту.

"Передайте моє велике "фе" Радіодиктанту! Для когось Радіодиктант – це таке, написати п'ять речень і кинути. Для мене ж воно дуже залежить, це особиста сатисфакція. І те, що зараз зробили зі мною, це образа гонору. Мене вирішили покарати? Не дочекаються. Нехай виправляють цю помилку, яку мені несправедливо зарахували. Я не можу заспокоїтися", – сказала тоді Гоянюк.

Вона радила залучити до написання тексту викладача української мови.

''Не хочу казати паскудних слів...'' Рекордсменка всіх Радіодиктантів Христина Гоянюк оцінила цьогорічний текст

Що Гоянюк сказала про текст Радіодиктанту 2026. Джерело: Суспільне

Як відомо, текст зачитали вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астафʼєва. Учасники Радіодиктанту можуть надіслати свої тексти паперовим листом, щоб на штемпелі була дата не пізніше 28 жовтня. Водночас сфотографувати/відсканувати написаний текст і надіслати його на електронну адресу можна до 11:00 29 жовтня.

У четвер, 29 жовтня, об 11:00 на платформах Суспільного буде оприлюднено текст Радіодиктанту, щоб кожен зміг перевірити свій текст самостійно.

Що відомо про Христину Гоянюк

79-річна львів’янка Христина Гоянюк – рекордсменка України з найбільшої кількості написання щорічних радіодиктантів. Жінка пише їх уже 26 років поспіль, з моменту заснування традиції у 2000-му році.

За грамотністю тексти пані Христини – одні з найкращих в Україні. Так, без жодної помилки вона написала радіодиктант у 2014, 2020, 2023 та 2024 роках.

За професією рекордсменка – лікарка-бактеріолог. Вона готується до диктантів так, немов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як минув Радіодиктант 2026, участь в якому взяли з найнезвичніших куточків світу.

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