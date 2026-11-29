Навіть у розмовах про моду та одяг українці нерідко послуговуються суржиком. Одне з таких слів – "кожанка", яким звикли називати популярний елемент осіннього та весняного гардероба.

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Насправді в українській мові є кілька вдалих відповідників. OBOZ.UA розповідає, як правильно називати цей предмет одягу, щоб уникнути мовних помилок.

У літературній українській мові варто вживати словосполучення "шкіряна куртка". Якщо ж хочеться назвати цей одяг одним словом, підійде варіант "шкірянка".

Цікаво, що слово "кожанка" зафіксоване в українському тлумачному словнику, однак має позначку "діалектне". Тому в літературному мовленні краще використовувати загальновживані відповідники.

Ось кілька прикладів:

Вона накинула на плечі шкірянку й вийшла з кав'ярні.

На розпродажі вдалося придбати стильну шкіряну куртку шоколадного кольору.

Легка сукня у поєднанні зі шкірянкою створює цікавий контраст.

У шафі висіла батькова потерта шкіряна куртка, яку він носив ще в молодості.

Запам'ятайте також, що матеріал, з якого виготовляють такий одяг, українською називається "шкіра", а не "кожа". Тож правильно казати "шкіряний гаманець", "шкіряні чоботи", "шкіряні рукавички" та "шкіряний ремінь".

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Із похолоданням у повсякденному мовленні дедалі частіше можна почути слово "дубльонка". Його також варто замінити українськими відповідниками – "дублянка" або "кожух".

Замість "вєтровки" слід казати "вітрівка", замість "мєхової жилєтки" – "хутряний жилет", а замість "стьоганої куртки" – "стьобана куртка".

Українська мова має достатньо влучних і природних слів для опису гардероба. Варто лише частіше використовувати їх у повсякденних розмовах.

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