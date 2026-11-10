Не "ругаться": як правильно сказати українською

У повсякденному спілкуванні можна почути чимало російських слів, які непомітно проникли в українське мовлення. Одне з них – "ругатися".

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Однак наша мова має багато колоритних відповідників, які дозволяють передати різні відтінки сварки – від звичайної суперечки до гучного з'ясування стосунків. OBOZ.UA розповідає, як замінити цей росіянізм.

Найпростіше замінити російське "ругаться" словами "сваритися" або "лаятися". Проте українська лексика значно багатша. Існують цікаві дієслова, які сьогодні можна почути нечасто, хоча вони влучно описують людські емоції та поведінку.

Сперечатися – українське слово, яким можна описати ситуацію, коли люди не погоджуються між собою, постійно заперечують одне одному й намагаються довести власну правоту.

Наприклад: "Брати цілий вечір сперечалися, так і не дійшовши згоди".

Ще один виразний український відповідник – гризтися. У переносному значенні це слово означає сваритися, сперечатися, постійно висловлювати невдоволення одне одному.

Наприклад: "Сусіди знову гризуться через межу між ділянками".

Таке дієслово особливо доречне, коли йдеться про затяжні конфлікти, взаємні докори та неприязнь. Воно передає не просто розбіжність у поглядах, а напружені стосунки між людьми. Слово "гризтися" в такому значенні зафіксоване в академічному Словнику української мови.

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Гиркатися – колоритне розмовне дієслово, яке означає сваритися, сперечатися, сердито відповідати одне одному.

Наприклад: "Досить гиркатися через дрібниці, краще спокійно поговоріть".

Це слово добре передає характер сварки, під час якої співрозмовники розмовляють різко, дратуються та обмінюються неприязними репліками. Споріднене дієслово "гиркати" також пов'язане із сердитим тоном, гриманням і покрикуванням.

Українська мова пропонує чимало інших відповідників, вибір яких залежить від ситуації. Наприклад:

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Сваритися – конфліктувати, висловлювати невдоволення.

Сперечатися – обстоювати різні погляди, не погоджуватися.

Лаятися – сварити когось або вживати лайливі слова.

Огризатися – відповідати різко, з роздратуванням.

Бештати – суворо сварити, докоряти комусь.

Шпетити – гостро критикувати, лаяти.

Є й менш поширені слова, зокрема "кобенити", "псячитися" та "фукатися". Частина подібної лексики належить до діалектного або застарілого мовлення.

Важливо розрізняти значення слів. Наприклад, "сперечатися" не обов'язково означає сваритися, адже люди можуть спокійно обговорювати протилежні погляди. А "лаятися" може стосуватися як сварки, так і використання грубих слів.

Тому замість російського "ругатися" варто добирати український відповідник відповідно до змісту. Так мовлення буде не лише правильним, а й точнішим та виразнішим.

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