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"Не встанеш з-за столу, поки все не з'їси!" Нутриціологиня назвала стоп-фрази, які травмують дітей

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
144
"Не встанеш з-за столу, поки все не з'їси!" Нутриціологиня назвала стоп-фрази, які травмують дітей
Нутриціологиня назвала стоп-фрази, які травмують дітей. Джерело: freepik.com

Нутриціологиня та фітнес-тренерка Майя Боровик пояснила, чому батькам не варто казати фразу "Не встанеш з-за столу, поки все не зʼїси", яка для декого може здаватися звичайним способом привчити дитину нормально їсти. За словами фахівчині, при постійному повторюванні цих слів хлопчики та дівчата поступово перестають орієнтуватися на власне відчуття голоду і ситості.

Про це Боровик розповіла в інтервʼю OBOZ.UA. Вона підкреслює, що таким чином, діти вчаться їсти не тоді, коли голодні, а для того, щоб мама була задоволена, що у дорослому віці може проявлятися переїданням і складністю розуміти сигнали організму. 

''Не встанеш з-за столу, поки все не з'їси!'' Нутриціологиня назвала стоп-фрази, які травмують дітей

Що покласти у ланч-бокс школярам. Джерело: freepik.com

"Фраза "Не встанеш з-за столу, поки все не з’їси" може здаватися батькам звичайним способом привчити дитину нормально їсти, але насправді вона може мати досить неприємні наслідки. Дитина поступово перестає орієнтуватися на власне відчуття голоду і ситості. Вона вчиться їсти не тоді, коли голодна, а для того, щоб мама була задоволена. У дорослому віці це може проявлятися переїданням і складністю розуміти власні сигнали голоду та насичення", – зазначила експертка.

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Вона також додала, що навколо їжі не повинно бути багато тиску, страху та почуття провини.

Найшкідливіші фрази, які можуть казати батьки дітям

  • "Ти товстий/товста"
  • "Не їж, бо розтовстієш"
  • "Поки не з’їси овочі – десерту не буде"
  • "Ти ж не хочеш мене засмутити, з’їж ще ложечку"
  • "Ти погано поводився, тому солодкого не отримаєш"

За словами Боровик, проблема цих фраз у тому, що вони роблять їжу інструментом покарання, нагороди або контролю. Особливо вона не радить коментувати вагу чи зовнішність дитини. Натомість, батькам варто створити режим харчування, регулярно пропонувати різноманітну їжу і дозволяти дітям прислухатися до власного голоду та насичення. 

Раніше OBOZ.UA розповідав, яким має бути перекус школяра та що не треба класти в ланч-бокс.

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