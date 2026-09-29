В українській мові є чимало висловів, які помилково калькують із російської. Один із них – "идти вразрез" у значенні "суперечити чомусь" або "не відповідати певним поглядам, принципам чи правилам".

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Російський вислів "идти вразрез с чем-либо" українською краще передавати іншими, природнішими конструкціями. OBOZ.UA розповідає, як правильно говорити українською.

Залежно від контексту можна вживати такі варіанти:

іти всупереч чомусь;

суперечити чомусь;

не узгоджуватися з чимось;

не погоджуватися з чимось;

розходитися з чимось.

Наприклад:

Його вчинки йдуть всупереч власним принципам.

Це рішення суперечить правилам.

Його позиція не узгоджується з поглядами більшості.

Їхні думки розходяться в цьому питанні.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що назви звичних продуктів нерідко стають джерелом мовних помилок. Одна з них стосується овочу, який російською називають "цветная капуста". Через буквальний переклад можна почути варіант "кольорова капуста", однак українською нормативна назва інша.

Також OBOZ.UA пропонує дізнатися, як сказати "душніла" українською.

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