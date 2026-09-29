Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 74 тис. грн ($1 650 )російський окупант"Мені за твоє вбивство ще грошей дадуть": російські окупанти запустили хвилю терору в РФ після повернення з УкраїниУкраїнців "готують" до нового курсуУкраїнців "готують" до нового курсу: що буде з доларом в банках після 1 жовтняШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAУкраїні потрібно повернути мито на експорт брухту €180 за тонну для всіх напрямків, і лише після цього відкривати експорт – EBAТрикутник доступності: як бізнес, громади та держава можуть створити безбар’єрне середовищеТрикутник доступності: як бізнес, громади та держава можуть створити безбар’єрне середовищеЧоловік Ані Лорак розлютився через Путіна і випадково викрив, що повʼязує зрадницю України з диктаторомЧоловік Ані Лорак розлютився через Путіна і випадково викрив, що повʼязує зрадницю України з диктаторомІлюстративне фото, газова плита, газ, оплата за газове обладнання.Українцям, які користуються газом, доведеться платити до 2 тис. грн: до кого можуть прийти з перевіркоюОкупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. КартаОкупанти намагаються повернути втрачені позиції на Олександрівському напрямку: військовий розповів, що відбувається. КартаВ Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС з аеродрому "Українка": вижив лише один член екіпажу. Фото і відеоВ Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС з аеродрому "Українка": вижив лише один член екіпажу. Фото і відео

Не "идти вразрез": українською говорять зовсім по-іншому

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 18
Не "идти вразрез": українською говорять зовсім по-іншому
Правила української мови
Джерело: Створено за допомогою ШІ

В українській мові є чимало висловів, які помилково калькують із російської. Один із них – "идти вразрез" у значенні "суперечити чомусь" або "не відповідати певним поглядам, принципам чи правилам".

Російський вислів "идти вразрез с чем-либо" українською краще передавати іншими, природнішими конструкціями. OBOZ.UA розповідає, як правильно говорити українською.

Залежно від контексту можна вживати такі варіанти:

  • іти всупереч чомусь;
  • суперечити чомусь;
  • не узгоджуватися з чимось;
  • не погоджуватися з чимось;
  • розходитися з чимось.

Наприклад:

Його вчинки йдуть всупереч власним принципам.

Це рішення суперечить правилам.

Читайте також
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
icon 11,7 т.
Коли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах України
icon 11,7 т.
Коли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах України
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 1,0 т.
Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху
icon 1,0 т.
Дівчинка Тваринка, хлопчик Цемент і Неділя Потрібна: перли маленьких українців змусили мережу плакати від сміху
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 290
Український школяр увійшов до трійки найкращих молодих учених Європи: що він винайшов. Фото
icon 290
Український школяр увійшов до трійки найкращих молодих учених Європи: що він винайшов. Фото

Його позиція не узгоджується з поглядами більшості.

Їхні думки розходяться в цьому питанні.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що назви звичних продуктів нерідко стають джерелом мовних помилок. Одна з них стосується овочу, який російською називають "цветная капуста". Через буквальний переклад можна почути варіант "кольорова капуста", однак українською нормативна назва інша.

Також OBOZ.UA пропонує дізнатися, як сказати "душніла" українською.

Схожі теми
тлумачення слівукраїнська мова
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись