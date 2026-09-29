Не "идти вразрез": українською говорять зовсім по-іншому
В українській мові є чимало висловів, які помилково калькують із російської. Один із них – "идти вразрез" у значенні "суперечити чомусь" або "не відповідати певним поглядам, принципам чи правилам".
Російський вислів "идти вразрез с чем-либо" українською краще передавати іншими, природнішими конструкціями. OBOZ.UA розповідає, як правильно говорити українською.
Залежно від контексту можна вживати такі варіанти:
- іти всупереч чомусь;
- суперечити чомусь;
- не узгоджуватися з чимось;
- не погоджуватися з чимось;
- розходитися з чимось.
Наприклад:
Його вчинки йдуть всупереч власним принципам.
Це рішення суперечить правилам.
Його позиція не узгоджується з поглядами більшості.
Їхні думки розходяться в цьому питанні.
Раніше OBOZ.UA розповідав, що назви звичних продуктів нерідко стають джерелом мовних помилок. Одна з них стосується овочу, який російською називають "цветная капуста". Через буквальний переклад можна почути варіант "кольорова капуста", однак українською нормативна назва інша.
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