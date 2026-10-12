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Не "заставляти": як правильно сказати українською

Аліна МілсентАліна Мілсент
Time to read1 хв
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Не "заставляти": як правильно сказати українською
Правила української мови. Джерело: Створено за допомогою ШІ

В українському мовленні нерідко трапляються слова, які використовують під впливом російської мови. Деякі з них цілком природні для української, проте мають інше значення. Саме тому навіть знайоме слово не завжди доречне в певному контексті.

Один із таких прикладів – дієслово "заставляти". Його часто вживають, коли йдеться про примус людини до певної дії. OBOZ.UA розповідає, що в українській мові для цього є точніші відповідники.

Коли маємо на увазі примус або необхідність виконати щось проти власного бажання, варто використовувати дієслово "змушувати".

Не змушуй мене чекати.

Батьки змушують дитину вчитися.

Обставини змусили його змінити рішення.

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Залежно від змісту речення можна також використовувати слова "примушувати", "спонукати", "вимагати" або "зобов'язувати". Однак ці дієслова мають свої смислові відтінки, тому не завжди є взаємозамінними.

Водночас саме дієслово "заставляти" не є помилковим. Воно існує в українській мові, але має інше значення – розміщувати предмети на певній поверхні, заповнюючи ними простір.

Наприклад:

Мама заставила підвіконня горщиками з квітами.

Господар заставив гараж старими меблями.

Діти заставили стіл іграшками.

Господиня заставила полиці банками з консервацією.

Отже, людину змушують щось робити, а приміщення чи поверхню заставляють речами.

Запам'ятавши цю просту відмінність, можна уникнути поширеної мовної помилки та зробити своє українське мовлення точнішим і природнішим.

OBOZ.UA пропонує дізнатися, як українською мовою перекласти слово "отнюдь".

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