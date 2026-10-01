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"Не знаєш закон Ома? Сиди вдома!" Пояснення вчителя фізики завірусилося в мережі

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
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"Не знаєш закон Ома? Сиди вдома!" Пояснення вчителя фізики завірусилося в мережі
Пояснення Руслана Циганкова допоможе вижити, наприклад, при обриві високовольтного дротк
Джерело: Pexels

Відома шкільна приказка "Не знаєш закон Ома – сиди вдома" виявилася не просто жартом, а цілком науково обґрунтованим правилом безпеки, заснованим на законах науки. Вчитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков пояснив, як це працює.

Ролик він опублікував у себе в TikTok в рамках свого освітнього марафону "30 днів фізики". У своєму відео педагог пояснив дію закону Ома на реальному й життєво небезпечному прикладі – падінні високовольтного дроту на землю. За словами Циганкова, перша інстинктивна реакція людини в такій ситуації – швидко втекти, однак саме звичайний широкий крок із високою ймовірністю може стати смертельним.

"Коли дріт торкається землі, струм починає розтікатися ґрунтом невидимими колами, наче хвилі від кинутого у воду каменя. Чим ближче до дроту, тим напруга вища, чим далі – нижча", – пояснив учитель.

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Електричний струм уражає людину не через сам факт наявності напруги в землі, а саме через різницю потенціалів між двома точками. Якщо людина робить широкий крок, одна її нога опиняється, наприклад, у зоні 600 Вольт, а друга – у зоні 400 Вольт. Утворена різниця у 200 Вольт перетворює людське тіло, яке містить багато води, на ідеальний провідник з опором, меншим за ґрунт. У такому разі струм проходить крізь усе тіло з однієї ноги в іншу.

Аби вижити у зоні ураження, вчитель радить пересуватися кроком "гусячої ходи" (перебираючи ступнями впритул одна до одної) або стрибати на одній нозі. За такої умови обидві точки опори перебувають у зоні абсолютно однакової напруги. "Різниця потенціалів дорівнює нулю. Струму просто немає сенсу йти через тебе, і він тече далі землею", – підсумував це правило Циганков.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення Циганкова, чому люди насправді не можуть притягувати металеві предмети, як це робить магніт.

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