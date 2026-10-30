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Не звертайте увагу чи уваги? Є просте правило для запам'ятовування

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
306
Не звертайте увагу чи уваги? Є просте правило для запам'ятовування
Коли потрібно вживати родовий відмінок, а коли - знахідний. Джерело: magnific.com

Часом сущі дрібниці помітно псують нам життя. В такі моменти хочеться порадити людині не звертати на них увагу. Чи все ж не звертати уваги? У мовленні тих, хто спілкується українською мовою, можна почути обидва варіанти.

Розібратись, як правильно, вирішила репетиторка Оксана Миколаївна. Пояснення, вона опублікувала у своєму Instagram-блозі.

Як пояснила педагогиня, все залежить від заперечної частки не. Від її присутності чи відсутності залежить, в якому відмінку повинен вживатись іменник.

"Якщо ви щось заперечуєте, то поруч повинно бути слово в родовому відмінку (кого? чого?) – уваги. А якщо ви не заперечуєте, то поруч повинно бути слово в знахідному відмінку (знаходите кого? що?) – увагу", – пояснила репетиторка.

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За аналогічним принципом кажемо:

  • розв'язувати задачу – не розв'язати задачі;
  • казати правду – не сказати правди;
  • почистити картоплю – не почистити картоплі;
  • купити зошит – не купити зошита.

Цей же принцип працює і з множиною:

  • помити руки – не помити рук;
  • витерти ноги – не витерти ніг;
  • розбити окуляри – не розбити окулярів;
  • вдягнути штани – не вдягнути штанів.

Раніше OBOZ.UA пояснював, як ставити наголос у слові "шкода", коли ви хочете висловити жаль.

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