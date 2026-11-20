У місті Ріміні (Італія) вже 80 років працює унікальна школа Ceis, де відсутні оцінки, парти, журнали та дзвінки на уроки. У закладі є три класи раннього розвитку, три – дошкільної освіти, два початкової школи, а також напівжитловий комплекс для підлітків та невелика друкарня, де працюють молодь та дорослі з інвалідністю.

Відео дня

На початку навчального року кожен представник класу отримує комплект ключів разом із аркушем правил, повідомляє видання La repubblica. Так, згідно зі списком, лише діти дошкільного віку можуть лазити по деревах, тому що вони легші, і це дозволяє їм подолати страх висоти. Правила мають глибоке коріння, що сягає у часи, коли місто було спустошене бомбами Другої світової війни у 1944 році.

У 1945 році зі Швейцарії прибула делегація з чотирьох осіб, до якої входили активістка Маргарита Зебелі та архітектор Фелікс Шварц. Село Ріміні було відновлене лише за кілька місяців. Перша будівля була будинком для сиріт: приблизно 20 дітей віком від трьох до шести років. Потім з’явилися послуги для місцевого населення: душові, їдальня, столярні, швейні та шевські майстерні".

На той момент школа стала необхідністю, адже дітей, яких називали "важкими", не приймали до державних шкіл. Проте замість того, щоб створити закритий заклад для таких учнів, було створено відкритий – куди могли б приходити усі бажаючі.

РЕКЛАМА

На початку 1970-х років були запроваджені перші інтегровані класи, що дозволили дітям з інвалідністю навчатися разом зі своїми однолітками. Це був перший прорив у бар'єрі, який Італія остаточно зруйнувала лише у 1977 році, коли окремі спеціальні класи були скасовані законом.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA розповідав, що у школах ОАЕ скасували домашнє завдання після 10 років досліджень.