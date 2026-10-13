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Непроста головоломка з сірниками: як пересунути

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 21
Непроста головоломка з сірниками: як пересунути
Не зрушивши монет, перемістіть чотири сірники так, щоб вони опинилися всередині "склянок". Джерело: roopvibes.com

Сучасні розробники створюють заплутані тривимірні відеоігри, і це справді чудова розвага, втім, не гірший засіб для тренування розуму часто лежить у вас просто на кухні. Звичайні дерев'яні сірники здатні кинути виклик навіть найкмітливішим, адже подібні завдання мають свою особливу привабливість. Дивіться зображення нижче.

Сьогодні OBOZ.UA пропонує вам розв’язати непросту головоломку, для розв'язання якої, окрім сірників, знадобляться ще й дві монети. На ілюстрації зображено силуети двох перевернутих "склянок", поруч із якими лежать монети. Вам належить змінити положення лише чотирьох сірників так, щоб монети опинилися всередині цих "склянок".

Непроста головоломка з сірниками: як пересунути

Пересуньте чотири сірники так, щоб монетки опинились всередині "склянок". Джерело: roopvibes.com

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Аби впоратися з цією задачею, знадобиться нестандартне мислення та креативний підхід, адже важливо не просто змінити розташування сірників, а й повністю зберегти початкову форму склянок. Дайте собі вдосталь часу, щоб знайти правильне рішення.

Якщо розв'язати головоломку одразу не вдається, варто скористатися підказкою: "склянки" зовсім не обов'язково мають залишатися догори дном. Тепер подумайте над рішенням ще трошки. І лише коли будете готові, переходьте до пояснення.

Отже, правильне рішення полягає в тому, щоб змістити сірники вбік і перевернути силуети "склянок" у нормальне положення. Наочний алгоритм дій та підказку можна переглянути на фінальному малюнку.

Непроста головоломка з сірниками: як пересунути

Відповідь на говоломку. Джерело: roopvibes.com

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в який тривимірний куб потрібно було перетворити на три трикутники.

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