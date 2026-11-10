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"Невже, щоб дитину нормально годували, треба народитися в іншій країні?" Шкільні обіди в Україні та Іспанії розсварили мережу

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
303
"Невже, щоб дитину нормально годували, треба народитися в іншій країні?" Шкільні обіди в Україні та Іспанії розсварили мережу
Українка розповіла, що поскаржилась в Іспанії на харчування в українському садку, а у відповідь отримала нищівну критику. Джерело: FG Trade

Порівняння харчування дітей у садочку на Львівщині та школі в Іспанії спричинило суперечку в соцмережах. Українка Людмила Прохорчук, яка живе в Іспанії та виховує там сина, опублікувала допис із фотографіями обідів і поставила під сумнів якість харчування в українських закладах освіти, однак у відповідь отримала нищівну критику.

Свою історію Прохорчук опублікувала у Facebook. За словами жінки, вона показала директорці навчального закладу фото тарілки макаронів із хлібом, якими, як пояснила українка, годували дітей в одному із садочків. Ідеться про дитячий садок №11 "Калинонька" у Бориславі на Львівщині. Після перевірки його керівниці оголосили догану. Як стверджує авторка допису, фото страви прислала одна з її підписниць.

''Невже, щоб дитину нормально годували, треба народитися в іншій країні?'' Шкільні обіди в Україні та Іспанії розсварили мережу

Українка вирішила порівняти шкільний обід в Україні та Іспанії, але нарвалась на нищівну критику. Джерело: Скриншот

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З її слів, іспанська педагогиня була шокована побаченим. "Сказала, що якби таке подали дітям у її школі, був би величезний скандал. Звільнили б і директорку, і кухарів", – переказала реакцію авторка допису.

Для порівняння Людмила показала обід в іспанській школі. Вона зазначила, що їй часто дорікають за порівняння України з Іспанією, але вважає такі випадки не поодинокими. "І скажіть мені, невже для того, щоб дитину нормально годували, їй потрібно просто народитися в іншій країні?" – запитала українка.

''Невже, щоб дитину нормально годували, треба народитися в іншій країні?'' Шкільні обіди в Україні та Іспанії розсварили мережу

Авторку допису звинуватили у відірваності від українських реалій. Джерело: Скриншот

Її допис викликав неоднозначну реакцію. Більшість користувачів розкритикувала авторку за те, що вона порівнює харчування в Україні та Іспанії, не враховуючи обставин, у яких працюють українські заклади освіти під час війни.

Зокрема, коментатори припустили, що незвичне меню могло бути наслідком перебоїв з електроенергією, проблем із постачанням продуктів або нестачі працівників – тобто обставин, спричинених війною в Україні. Одна з користувачок нагадала про складну ситуацію в країні після знеструмлень і закликала подякувати кухарям, які змогли приготувати дітям їжу за таких умов.

''Невже, щоб дитину нормально годували, треба народитися в іншій країні?'' Шкільні обіди в Україні та Іспанії розсварили мережу

Жінці закинули бажання сподобатись іспанцям за рахунок приниження України. Джерело: Скриншот

Інші зауважили, що один невдалий обід не варто сприймати як звичне меню закладу. "А ви форс-мажор виставили, як норму. Сором вам!" – написала одна з коментаторок.

Дехто звинуватив Прохорчук у бажанні сподобатися іспанцям коштом критики України. Також користувачі поставили під сумнів доречність демонстрації фотографії директорці чужої школи й запитали, чи не варто було натомість шукати інший український садочок із кращим харчуванням.

''Невже, щоб дитину нормально годували, треба народитися в іншій країні?'' Шкільні обіди в Україні та Іспанії розсварили мережу

Замість показувати директорці іспанської школи обід з їдальні, авторці допису порадили показати руїні підземної школи в Комишувасі. Джерело: Скриншот

Водночас у дискусії звернули увагу й на те, що якість дитячого харчування не має залежати від країни, у якій живе дитина. Однак коментатори розійшлися в оцінках того, чи справедливо порівнювати звичайне меню іспанської школи з окремим випадком в українському садочку.

Раніше OBOZ.UA публікував пояснення нутриціологині, чому сніданок дитини не повинен виглядати, як картинка з Instagram.

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ІспаніяУкраїнашкільне харчуваннясоцмережі
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