''Невже важко потерпіти?'' Українці посперечалися через вчителів, які п'ють чай на уроці

У соціальній мережі Тhreads розгорілася дискусія навколо питання, чи нормально, якщо вчитель пʼє чай або каву на онлайн-уроці. Українці обурилися, чому взагалі подібна тема обговорюється у мережі. Зокрема, вони нарікали, що діти займаються лише один урок, а потім роблять, що їм заманеться, натомість педагоги продовжують працювати.

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Так, вчителька Галина Петрова у дописі в Threads зазначала, що репетитори часто працюють без перерви кілька годин, від чого страждає горло та голос. Також вона дивується, що педагоги виправдовуються за подібні дії.

"Побачила тут тільки що: "Чому репетитори п'ють чай/каву на уроці? Невже важко потерпіти і попити потім?" Я в щоці. І там ще вчителі коментують, виправдовуються... В сенсі? Це в учня 1 урок і потім він робить все, що заманеться, а у нас буває без перерви декілька годин! І ти постійно говориш! В кінці дня горло і з чаєм себе жахливо почуває, не те що без! Учень теж може випити води/кави/чаю і це нормально!" – написала жінка.

У коментарях педагоги висловили свою думку. Дехто зазначав, що подібні напої взагалі не проблема, а говорити на уроці повинен учень, а не вчитель. А дехто ділився, що коли проводив уроки вдома у дитини, то батьки навіть годували.

"Ще не вистачало, щоб мені учень не дозволяв пити. Я можу встати і зробити собі чай на уроці. А може і не чай. Реально, де вони такі беруться? Пф! Мене батьки годували, коли додому до учнів їздила".

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"А в чому проблема? В мене і учні і п'ють і я теж. Не бачу в цьому нічого поганого. Які аргументи проти? Я пʼю каву, чай, сік і навіть колу. Бо 8-10 уроків без рідини я не проведу".

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"Якщо такий учень попадеться, мабуть відмовлюсь. Це такий плюс вайб попивати щось і учня слухати, мені здається у мене навіть концентрація краща в такі моменти".

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