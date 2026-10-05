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"Неймовірне досягнення!" Українські вчителі розповіли, ким працюють за кордоном: їхні історії змусили мережу пишатися

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read3 хв
icon 483
"Неймовірне досягнення!" Українські вчителі розповіли, ким працюють за кордоном: їхні історії змусили мережу пишатися
Ілюстративне зображення. Українські вчителі розповіли про досвід роботи за кордоном

Українські вчитель зруйнували міф про те, що з педагогічною освітою за кордоном можна працювати лише у сфері послуг. Подібна думка нерідко поширюється серед тих, хто виїхав з України через повномасштабне вторгнення.

Під дописом репетиторки Ольги Свистун у Threads, яка запитала колег щодо працевлаштування за кордоном, розгорілася дискусія. Багато хто з педагогів зазначав, що продовжив свій викладацький шлях за межами України.

Зокрема, вчителі ділилися, що продовжують працювати у закладах освіти Польщі, Німеччини Великій Британії та інших країнах. Педагоги розповідали, що їм довелося складати іспити, щоб підтвердити сертифікат, проте це не викликало труднощів. А дехто навіть став директором школи.

''Неймовірне досягнення!'' Українські вчителі розповіли, ким працюють за кордоном: їхні історії змусили мережу пишатися

Ким працюють українські вчителі за кордоном. Джерело: Скриншот

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"Довелося взяти трохи додаткових класів і здати два екзамени на вчительський сертифікат. Загалом було не важко. Так як я працювала і маю дітей, брала по 2-3 класи в семестр. За півтора року впоралася".

"Вчитель французької мови в британській школі та англійської мови онлайн".

''Неймовірне досягнення!'' Українські вчителі розповіли, ким працюють за кордоном: їхні історії змусили мережу пишатися

Що роблять українська вчителі за кордоном. Джерело: Скриншот

"Вчителем в українській школі у Лондоні. Вихователем у англійському дитячому садочку".

''Неймовірне досягнення!'' Українські вчителі розповіли, ким працюють за кордоном: їхні історії змусили мережу пишатися

Ким працюють українські вчителі за кордоном. Джерело: Скриншот

"Працюю в університеті Оксфорда на адмін посаді. Але в один день я зайду туди, як викладач".

''Неймовірне досягнення!'' Українські вчителі розповіли, ким працюють за кордоном: їхні історії змусили мережу пишатися

Які професії опанували українські вчителі за кордоном. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, вчителька музики та вокалу Олена Сорочан розчулила мережу своєю грою на фортепіано, виконавши Пасакалію (Passacaglia, – оригінал) під час перерви на роботі. Через повномасштабне вторгнення в Україну педагогиня змушена була переїхати до Німеччини й змінити професію. Як і багато наших громадян, вона вимушено пішла працювати прибиральницею, проте це не заважає їй повертатися до свого покликання і на перерві повертатися до свого покликання.

Пані Олена пропрацювала в школі 25 років та Будинку творчості, а після пенсії продовжила свій шлях у дитсадку та музичній школі. Музика залишається для неї важливою частиною життя.

"Це відео про те, що навіть коли життя змінюється, не потрібно втрачати себе і продовжувати робити те, що любиш", – поділилась в коментарі OBOZ.UA донька педагогині пані Оксана.

Вона своїм дописом зачепила за живе багатьох українців, які так само опинившись далеко від дому, вимушено змінили свою професію.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українська вчителька показала інший бік професії, де відпустка триває 56 днів.

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