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"Ніколи не ставте це питання в школі!" Віра Агеєва звернулася до вчителів і підказала дітям універсальну відповідь

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
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"Ніколи не ставте це питання в школі!" Віра Агеєва звернулася до вчителів і підказала дітям універсальну відповідь
Віра Агеєва. Джерело: Facebook / Видавництво "Комора"

Традиційне запитання вчителя з літератури "Що хотів сказати автор?" шкодить сприйняттю твору та позбавляє учнів можливості формувати власне емоційне співпереживання під час читання. Таку думку висловила відома літературознавиця, критикиня та дослідниця української літератури Віра Агеєва.

Своїм баченням науковиця поділилася у відео для TikTok проєкту "Шалені авторки". Агеєва зізналась, що її саму це запитання дуже дратувало.

Вона також звернулась до викладачів літератури із закликом відмовитись від такого підходу у викладанні. "Я хочу закликати вчителів ніколи це питання не ставити, а учням порадити на нього відповідати з гумором", – сказала Агеєва. Вона зізналась, що вчила цьому і свого сина.

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Дослідниця переконана, що спроби вгадати думки автора та знайти єдино правильну приховану ідею письменника є хибним шляхом у знайомстві з літературою. Натомість варто зосередитися на особистому сприйнятті твору та власних почуттях під час читання.

"Ми ніколи не знаємо, що хотів сказати автор. Ми можемо лише читати його текст і співпереживати разом з ним", – підсумувала Віра Агеєва.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які українські книжки Віра Агеєва порадила батькам наймолодших читачів.

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