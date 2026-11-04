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"Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються": репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
423
"Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються": репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото
Репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Джерело: Freepik

Репетитор англійської мови пан Артем з ніком hetman.english шокував мережу листуванням із мамою учня, яка зателефонувала йому о 7 ранку. Жінка сказала, що її син не виконав домашнє завдання й вони не знають як його робити. Вона вказала підкреслила, що цей урок стоїть першим у розкладі.

Про це педагог написав у дописі в Threads. Він зауважив, що дитина навчається у 6 класі, водночас підкреслив, що його мама написала, що "нормальні люди прокидаються о 7 ранку".

''Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються'': репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото

Педагог розповів про дивне листування із мамою учня через домашнє завдання. Джерело: Скриншот

"Такого нахабства жодного разу не бачив. Це мама мого учня, який ходить в 6-й клас. Думав допомогти, але після фрази "нормальні люди прокидаються о 7-й", якщо чесно – перехотілось. Навіть "будь ласка" не побачив", – написав пан Артем.

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''Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються'': репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото

Репетитор поділився листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Джерело: Скриншот

''Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються'': репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото

Мама школяра зателефонувала репетитору о 7 ранку. Джерело: Скриншот

Педагог також додав, що йому важко засинати, адже він прокидається по кілька разів за ніч, а в цей день він ліг о четвертій ранку.

У коментарях користувачі мережі висловили свою думку й зазначали, що подібна поведінка неприпустима у співпраці. Зокрема, багато хто вказував на порушення кордонів та правила етикету, згідно з якими телефонувати можна не раніше 9 ранку. Крім того, педагог не повинен робити шкільне домашнє завдання з учнем, а репетитору варто налаштувати функцію "не турбувати" в телефоні.

''Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються'': репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото

Українців здивував дзвінок мами учня репетитору. Джерело: Скриншот

"Добрий день, мушу припинити співпрацю з вами через категоричне порушення кордонів з вашого боку". Повернення коштів. Якщо людина о 7-й ранку надзвонює вчителю англійської без форс-мажору і ще вчить як жити, прокидатися, цій людині вже нічого не пояснити".

''Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються'': репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото

Дзвінок мами школяра репетитору здивував мережу. Джерело: Скриншот

"Жесть. Чомусь деякі люди вважають, що якщо вони заплатили гроші викладач (та й взагалі будь-хто, хто надає послуги) належить їм 24/7. Озвучуйте свій графік комунікації напочатку співпраці, а ще краще – закріпіть його також у своїй оферті. Бо люди бувають різні".

''Нормальні люди о 7 ранку вже прокидаються'': репетитор шокував мережу листуванням із мамою учня через домашнє завдання. Фото

Чи мають право батьки телефонувати репетитору поза робочий час. Джерело: Скриншот

"Правило телефонного етикету: дзвінки не раніше 09:00 ранку просто існують".

"А та мама взагалі знає, що жоден репетитор не зобов'язаний робити д/з учневі? А телефонувати зранку, то взагалі треш. Я собі налаштувала функцію "не турбувати" в телефоні, і тепер маю чистий спокій".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мережу спантеличило повідомлення вчительки української мови, яку запросили на співбесіду.

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