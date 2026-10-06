Новий антирекорд у вишах України: скільки іноземців вступили у 2026 році

До українських закладів вищої освіти у 2026 році було зараховано 1 338 іноземців та осіб без громадянства. Цей показник став найнижчим з 2022 року, коли кількість таких вступників сягав 7 131 осіб.

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Такі дані надало Міністерство освіти і науки України, інформує портал "Коментарі". У 2019 році, до пандемії, в українських вишах налічувався 23 371 іноземний студент. У 2020 році їхня кількість знизилася до 16 112 через ковід, а у 2021 зросла до 19 324.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії кількість іноземних вступників почала падати.

Скільки іноземних студентів налічувалося в українських вишах з 2022 по 2026 рік:

2022 рік – 7 131 особа

2023 – 6 100

2024 – 4941

2025 – 5 475

2026 – 1 338

Таким чином, за сім років кількість іноземців, які вступають до українських університетів, зменшилася більш ніж у 17 разів порівняно з 2019 роком.

Нагадаємо, для того, щоб іноземному студенту навчатися в українському закладі вищої освіти, йому необхідно зареєструватися в міжвідомчій системі і пройти перевірку Служби безпеки України (СБУ). Здобувати освіту громадяни інших країн не можуть навіть дистанційно.

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Про це розповіла ректорка Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова. За її словами, минулоріч вишу, який вона очолює, не дозволили взяти на навчання 76 студентів. Серед них були ті, хто вже вчився у закладі кілька років офлайн, але у 2022-му виїхали через війну. Семенова зауважує, що причиною відмови стає походження студентів з країни з високим міграційним ризиком, який налічує 70 держав. 40 з них – це країни Африки.

Вона підкреслює, що абсурдність ситуації полягає в тому, що студенти все одно вчитимуться дистанційно, прооте СБУ вважає, що вони все ж повинні пройти перевірку, щоб Україна була захищена від "міграційного ризику онлайн освіти".

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