ОАЕ назвали 100 найкращих вишів світу – претендентів на "золоту візу": у списку жодного українського, зате є Росія

Об'єднані Арабські Емірати опублікували список зі 100 університетів, випускники яких мають право подати заявку на отримання "Золотої візи Абу-Дабі" в категорії "Випускники університетів". Здобувачі освіти повинні мати диплом вишу, який входить до списку 100 найкращих світу за версією Міністерства вищої освіти та наукових досліджень, щоб претендувати на цей шлях.

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Список університетів, які ввійшли в рейтинг, оприлюднило інтернет-видання Legit.ng. До переліку не потрапив жоден український виш, проте опинився Московський державний університет ім. Ломоносова.

Університет Брауна Технологічний інститут Каліфорнії Університет Карнегі-Меллона Міський університет Гонконгу Колумбійський університет Корнельський університет Делфтський технологічний університет Федеральна політехнічна школа Лозанни Фуданський університет Технологічний інститут Джорджії Гарвардський університет Імперський коледж Лондона Паризький політехнічний інститут Університет Джонса Гопкінса Католицький університет Левена Королівський коледж Лондона Корейський передовий інститут науки і технологій Корейський університет Кіотський університет Московський державний університет ім. Ломоносова Лондонська школа економіки та політичних наук Мюнхенський університет імені Людвіга Максиміліана Лундський університет Массачусетський технологічний інститут Університет Макгілла Університет Монаша Наньянський технологічний університет Національний університет Тайваню Національний університет Сінгапуру Нью-Йоркський університет Північно-західний університет Університет Осаки Пекінський університет Університет штату Пенсильванія Поханзький університет науки і технологій Принстонський університет Дослідницький університет PSL Університет Райса Королівський технологічний інститут Гайдельберзький університет Рупрехта-Карла Сеульський національний університет Шанхайський університет Цзяо Тун Університет Сорбонни (об'єднаний з Париж IV та UPMC) Стенфордський університет Університет Сонгюнгван Технічний університет Данії Австралійський національний університет Китайський університет Гонконгу Гонконгський політехнічний університет Гонконгський університет науки і технологій Оклендський університет Манчестерський університет Університет Мельбурна Університет Нового Південного Уельсу Університет Квінсленда Університет Шеффілда Університет Сіднея Токійський університет Університет Ворика Університет Західної Австралії Університет Тохоку Токійський технологічний інститут Університет Ворика Університет Цінхуа Університет Буенос-Айреса Університет Малайї Університетський коледж Лондона Амстердамський університет Бірмінгемський університет Брістольський університет Університет Британської Колумбії Університет Каліфорнії, Берклі Каліфорнійський університет, Лос-Анджелес Каліфорнійський університет, Сан-Дієго Кембриджський університет Чиказький університет Копенгагенський університет Единбурзький університет Університет Глазго Університет Гонконгу Університет Іллінойсу, Урбана-Шампейн Університет Лідса Даремський університет Університет Вашингтона Мічиганський університет Університет Північної Кароліни, Чапел-Гілл Оксфордський університет Університет Пенсільванії Університет науки і технологій Китаю Університет Саутгемптона Університет Сент-Ендрюс Техаський університет в Остіні Університет Торонто Університет Вашингтона Університет Вісконсина-Медісон Цюрихський університет Єльський університет Університет Йонсей Чжецзянський університет Швейцарська вища технічна школа Цюриха

Золота віза в ОАЕ – це престижний довгостроковий документ на проживання (на 5 або 10 років), який видається видатним школярам або випускникам університетів без потреби у внутрішньому спонсорі (роботодавці чи родичеві).

Для випускників міжнародних університетів потрібно:

Закінчення одного зі 100 визначених університетів світу (за офіційним рейтингом Міністерства освіти ОАЕ).

Мінімальний середній бал (GPA): не менше 3.5.

Диплом має бути нострифікований/визнаний Міністерством освіти ОАЕ, а випуск – не пізніше ніж 2 роки тому.

Видається на 10 років.

Переваги золотої візи

Не потрібно залежати від університету чи роботодавця.

Дозвіл вільно працювати, займатися підприємництвом чи навчатися в країні.

Можливість перевозити та спонсорувати членів родини (батьків, дітей тощо).

Статус не анулюється, навіть якщо випусник перебуває за межами ОАЕ довше ніж 6 місяців (на відміну від звичайних віз).

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