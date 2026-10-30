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Оберіть колір піжами: швидкий тест на особистість

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
39
Оберіть колір піжами: швидкий тест на особистість
Піжама якого кольору відгукується вам зараз найбільше. Джерело: Interia Kobieta

Піжама – це той тип одягу, який асоціюється з домашнім затишком та розслабленням, можливістю скинути всі маски і стати просто собою. При цьому деякі психологи вважають, що колір піжами, який ви обираєте, може виявитись тестом, які підкаже дещо цікаве про ваш емоційний стан. Дивіться зображення нижче.

Не ставтесь до цього тесту, який опублікувало видання Interia Kobieta занадто серйозно. Це радше гра, яка допоможе вам глибше зазирнути в себе. Подивіться на картинку і оберіть піжаму того кольору, який інтуїтивно здається найближчим саме вам. Кожен варіант символізує певну ситуацію, яка може позбавляти вас душевного спокою.

Оберіть колір піжами: швидкий тест на особистість

Не думайте довго, просто оберіть піжаму того кольору, який знаходить найбільший відгук у вашій душі просто зараз. Джерело: Interia Kobieta

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Фіолетовий

Найбільше вас може тривожити відчуття, що ситуація виходить з-під контролю. Вам подобається розуміти, чого очікувати, і мати змогу підготуватися до різних сценаріїв. Раптові зміни планів або необхідність діяти поспіхом можуть викликати у вас напруження. Особливо важко буває змиритися з тим, що доводиться покладатися на випадок, навіть коли ви об’єктивно не можете вплинути на обставини. Щоби повернути собі спокій, ви часто намагаєтеся навести лад у справах і нагадати собі, що далеко не все можна передбачити.

Синій

Вам може бути складно витримувати хаос, тиск і надмірні емоції інших людей. Вам потрібен особистий простір, де можна спокійно зібратися з думками й відпочити від чужих очікувань. Особливо виснажують люди, які постійно чогось вимагають, тиснуть або втягують вас у непотрібні конфлікти. Ви можете довго терпіти такі обставини, але щойно хтось переходить межу, вам дуже хочеться дистанціюватися. Почуватися комфортніше допомагає можливість сказати "ні" без докорів сумління.

Помаранчевий

Найбільше вам заважає відчуття застою. Вам важливо відчувати, що щось відбувається, розвивається або веде вас до нових цілей. Певний час рутина може бути приємною, але коли одноманітність затягується, вона починає забирати сили. Вам також може бути некомфортно, коли перед вами відкривається багато можливостей, але немає простору, щоб ними скористатися. Найкраще ви почуваєтеся тоді, коли можете діяти, експериментувати й бачити, що рухаєтеся назустріч чомусь новому.

Зелений

Ви можете особливо гостро реагувати на очікування інших людей. Вам некомфортно від думки, що ви завжди маєте бути привітними, готовими допомогти, постійно доступними або ставити чужі потреби на перше місце. Іноді ви погоджуєтеся на те, чого зовсім не хочете, лише для того, щоб не розчаровувати інших. У результаті власні бажання відходять на другий план, а роздратування накопичується й дається взнаки пізніше. Ваше завдання – усвідомити, що турбота про себе не є егоїзмом. Уміння встановлювати здорові межі також допомагає зберігати добрі стосунки.

Рожевий

Ви можете особливо болісно сприймати ситуації, коли ваші зусилля залишаються непоміченими. Ви, ймовірно, багато вкладаєте в те, що робите, тому відсутність вдячності чи визнання може ранити сильніше, ніж ви показуєте оточенню. Не менш складно буває порівнювати себе з іншими й замислюватися, чому хтось отримує більше уваги або похвали. Часом вам потрібне зовнішнє підтвердження власної цінності, хоча насправді у вас і без того є чимало приводів пишатися собою. Найважливіший урок для вас – навчитися цінувати себе незалежно від чужої думки, щоб визнання інших було приємним доповненням, а не головним джерелом самооцінки.

Раніше OBOZ.UA публікував тест, в якому перша тварина, яку ви побачите, розкриває вашу особистість.

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