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"Обещанного три года ждут": як замінити вислів українською

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 45
"Обещанного три года ждут": як замінити вислів українською
Очікування. Джерело: Створено за допомогою ШІ

Російський вислів "обещанного три года ждут" часто вживають, коли хтось довго не виконує обіцянку або коли на обіцяне доводиться чекати невідомо скільки. В українській мові є чимало власних приказок і прислів’їв із дуже схожим змістом.

Дослівно перекладати цей вислів як "обіцяного три роки чекають" не обов’язково. OBOZ.UA розповідає, що природніше дібрати український відповідник залежно від контексту.

Один із найвлучніших варіантів:

"Казав пан, кожух дам, та слово його тепле".

Так кажуть про обіцянку, яка так і залишається словами.

Також можна вжити:

  • Обіцяла, та не зав’язала.
  • Надіявся дід на обід, та без вечері спати ліг.
  • Ждали, ждали, та й жданки розгубили.
  • Ждали, ждали, та й годі сказали.
  • Чекай, собачко, здохне конячка, матимеш м’ясо.
  • Хто живий – діжде.
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Тож замість кальки з російської українська має одразу кілька питомих висловів – від нейтральних до жартівливих.

Раніше OBOZ.UA розповідав, звідки виник український фразеологізм "точити баляси" та коли його слід вживати.

А замість калькованого"маленький, да удаленький" краще вживати питомі українські вислови, які звучать природніше й образніше.

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