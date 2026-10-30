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"Обійміть своїх мам! Це найсильніші люди на планеті!" Студент-медик уперше прийняв пологи та зворушив мережу зверненням

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
300
"Обійміть своїх мам! Це найсильніші люди на планеті!" Студент-медик уперше прийняв пологи та зворушив мережу зверненням
"Обійміть своїх мам! Це найсильніші люди на планеті!" Студент-медик уперше прийняв пологи та зворушив мережу зверненням. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Студент третього курсу медичного факультету Філадельфії Алекс Родрігес уперше прийняв пологи і поділився враженнями свого досвіду. Він був присутній на операції кесаревого розтину і зазначив, що це найзахопливіша річ, яку він колись бачив за своє життя. 

Відео, яке Родрігес виклав на своїй сторінці в Instagram, зібрало майже пів мільйона переглядів. У ньому студент закликав усіх обійняти своїх мам, адже вони найсильніші люди на планеті. 

"Привести дитину на цей світ – це найнеймовірніше, на що здатне людство. Я хочу обійняти свою маму за те, що вона народила мене, бо це найдивовижніша річ, яку я коли-небудь бачив за все своє життя, і ті мами, кожна мама на світі – найсильніша людина на цій планеті", – поділився Родрігес.

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В інтервʼю Today.com він розповів, що дуже хвилювався, адже операція відбувалася о 4 ранку, що означає, що дитина може почуватися не дуже добре. Проте все обійшлося добре, і мама, і малюк здорові.

Кесарів розтин, каже Родрігес, – велика подія для багатьох мам, і це не те, що слід применшувати чи недооцінювати.

''Обійміть своїх мам! Це найсильніші люди на планеті!'' Студент-медик уперше прийняв пологи та зворушив мережу зверненням

Алекс Розрігес зі своєю мамою. Джерело: Today, фото надані Алексом Родрігесом

"Мене просто вразило, наскільки неймовірно сильними всі ці матері переживають пологи. Це варто відзначити! Якби кожен чоловік бачив очима медичного працівника, що ці матері терплять, щоб принести життя у цей світ, я думаю, що світ був би добрішим і набагато менш толерантним до нерівності, з якою жінки досі стикаються в ньому", – додав він.

Родрігес вирішив зайнятися медициною, бо виріс із серцевою хворобою. Він хоче допомагати іншим пацієнтам переживати важкі часи, так само, як його лікарі допомогли йому. Щоб заощадити гроші на навчання, хлопець зараз живе зі своєю мамою, яка працює медсестрою. Він розповів, що коли прийшов додому, то його мама спала, проте він її розбудив і обійняв, поділившись своїми враженнями від отриманого досвіду.

"Вона спала в той час. Але коли я сказав їй, які неймовірні пологи, вона подивилася на мене і сказала: "Так, я робила це тричі". І я точно обійняв її, як обіцяв", – додав майбутній лікар.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що мама чотирьох дітей, яка переїхала зі США в Індію, порівняла методи виховання в обох країнах.

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