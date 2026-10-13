''Одна цукерка не вимкне дитині мозок'': яким має бути перекус школяра та що не треба класти в ланч-бокс

Нутриціологиня, фітнес- і кросфіт-тренерка Майя Боровик дала поради батькам, що покласти школярам у ланч-бокс, а від яких продуктів краще відмовитися. Фахівчиня зауважує, що їжа, яку діти беруть з собою у школу, має бути орієнтована на звичні для дитини страви. Зокрема, це може бути сендвіч із цільнозернового хліба з сиром, запеченим м’ясом або яйцем, плюс фрукт чи ягоди; домашня випічка, сирники, млинці з начинкою, лаваш із куркою та овочами.

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Водночас експертка підкреслює, що варто бути уважними до часу перебування на уроках. Адже, якщо їжа лежатиме 3-4 години у теплому рюкзаку, то вона може зіпсуватися. У такому разі не варто складати дітям з собою продукти, які швидко псуються: м’ясні та рибні продукти, яйця, молочні продукти, м’які сири, готові салати з майонезом тощо. Для них краще користуватися термосумкою або ланч-боксом із холодовими елементами, пояснила Боровик в інтервʼю OBOZ.UA.

"Я б почала з того, що ланч-бокс не має бути "правильним" і "суперкорисним" тільки з точки зору батьків. Якщо дитина не любить продукт, який туди поклали, вона, найімовірніше, його і не зʼїсть. Тому краще орієнтуватися на звичні для дитини продукти й поступово додавати до них щось нове", – зазначає експертка.

Без наявності холодильника вона радить обирати продукти, які переносять кілька годин без охолодження. Наприклад, цільнозерновий хліб, сухі пластівці або домашню випічку, цілі фрукти, деякі овочі, горіхи та насіння. За її словами, не варто робити ланч-бокс максимально великим і "суперкорисним".

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"Краще невелика кількість знайомої їжі, яку дитина дійсно зʼїсть, ніж повна коробка ідеальних продуктів, яка щодня повертається додому недоторканою", – додає нутриціологиня.

Якщо ж діти беруть з собою печиво до школи у якості перекусу, Боровик радить обирати варіант із простішим складом: без великої кількості цукру, сиропів і трансжирів. Водночас регулярною основою шкільного перекусу не мають бути солодощі, чипси, сухарики, солодкі газовані напої тощо.

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Експертка зазначає, що дітей не варто повністю позбавляти солодкого, адже це найчастіше формуватиме ще більше цікавість до забороненого, але від однієї цукерки погано не стане.

"Не варто лякати батьків тим, що одна цукерка одразу "вимкне" дитині мозок. Я за баланс: дитина може їсти солодощі, але вони не повинні витісняти з раціону нормальну їжу – крупи, овочі, фрукти, білкові та молочні продукти. Дуже важливо не робити з солодкого "заборонений плід". Дитина має знати, що солодощі – це просто їжа, яку ми їмо помірно, а не щось страшне або "погане", – пояснює Боровик.

Вона підкреслила, що головне, чим мають керуватися батьки, – це не намагатися зробити шкільний рюкзак стерильним від "шкідливої їжі", а навчити дитину нормального ставлення до їжі й поступово формувати звичку обирати різні продукти.

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