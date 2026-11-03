Одна вихователька на чотирьох дітей, сон на підлозі та ігри в болоті: цікаві факти про дитсадки в Канаді, які можуть шокувати українців

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія атакувала Україною ракетами з літаків Ту-160 і Ту-95М, балістикою і дронами: є руйнування і поранені. Усі подробиціРосія атакувала Україною ракетами з літаків Ту-160 і Ту-95М, балістикою і дронами: є руйнування і поранені. Усі подробиціРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 60 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 60 людейНацбанк "видає" українцям унікальні 10 грнНБУ запустив продаж унікальних 10 грн: купити можна лише 3 листопадаармія Росії втратиСили оборони відмінусували 2060 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: дані Генштабу"У мене був і залишається один паспорт – український". Наталія Єгорова – про повагу до Кличка, поїздку в Україну під час війни і справжню красу жінки"У мене був і залишається один паспорт – український". Наталія Єгорова – про повагу до Кличка, поїздку в Україну під час війни і справжню красу жінкиІлюстрація - українська сім'я з дитиноюСтосується всіх українців за кордоном: уряд запустив нову платформу для повернення додомуПереговори України та Росії за посередництвом США: Віткофф назвав дати й теми зустрічіПереговори України та Росії за посередництвом США: Віткофф назвав дати й теми зустрічі"Саботаж у тилу в інтересах Росії": в "Азові" відреагували на інцидент у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Саботаж у тилу в інтересах Росії": в "Азові" відреагували на інцидент у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоДонька священника-переможця "Голосу країни" розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обралаДонька священника-переможця "Голосу країни" розвернула всі крісла, але не пішла стопами тата: кого з тренерів вона обрала"Перемога демократів може означати кінець демократії": Трамп пообіцяв захистити Маска від потенційних розслідувань Конгресу"Перемога демократів може означати кінець демократії": Трамп пообіцяв захистити Маска від потенційних розслідувань Конгресу
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Одна вихователька на чотирьох дітей, сон на підлозі та ігри в болоті: цікаві факти про дитсадки в Канаді, які можуть шокувати українців

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
39
Одна вихователька на чотирьох дітей, сон на підлозі та ігри в болоті: цікаві факти про дитсадки в Канаді, які можуть шокувати українців
Ілюстративне зображення. Як відбувається навчання у дитсадках Канади

У канадському дитячому садку прогулянки відбуваються у будь-яку погоду: дощ, болото чи мороз – діти одягають комбінезони і йдуть на вулицю. Сплять вихованці на підлозі на спеціальних пластикових манежах (cots), водночас ніхто не змушує їх спати або їсти під час перебування у закладі освіти.

Про це у дописі в Facebook розповіла пані Діана, яка працює у канадському дитсадку. Вона підкреслила, що діти мають повну свободу вибору під час перебування у закладі дошкільної освіти. 

"Коли я тільки почала тут працювати, дещо дійсно дивувало. Прогулянки в будь-яку погоду: дощ, болото чи мороз – діти одягають комбінезони й йдуть на вулицю. Сон на підлозі. Жодних звичайних ліжечок – тут використовують спеціальні пластикові манежики-розкладачки (cots). Ніхто не змушує їсти чи спати – повна свобода вибору для дитини", – ділиться пані Діана. 

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,7 т.
"Роти дітям ніхто не закриває", а на партах є перегородки: українка розповіла, чим школи Німеччини відрізняються від українських
1,7 т.
"Роти дітям ніхто не закриває", а на партах є перегородки: українка розповіла, чим школи Німеччини відрізняються від українських
Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
873
"Не хочете здавати гроші – не здавайте, але…" Вихователька відповіла батькам, які скаржаться на побори в дитсадках
873
"Не хочете здавати гроші – не здавайте, але…" Вихователька відповіла батькам, які скаржаться на побори в дитсадках
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
660
Батьки успішних людей не чекають повноліття: 11 життєвих навичок, які вони прищеплюють дітям змалку
660
Батьки успішних людей не чекають повноліття: 11 життєвих навичок, які вони прищеплюють дітям змалку

Водночас дітей привчають дотримуватися особистих кордонів і перш ніж їх обійняти, малюків запитують чи можна це зробити. Тоді як у яслах діє сувора система: лише 4 вихованці на педагога, щоб кожен з них мав повноцінну увагу. 

Крім того, малюкам заборонено давати певні продукти у звичайному вигляді. Наприклад, помідори черрі мають бути розрізані щонайменше на 2, а краще – на 4 частини. Сосиски – нарізані лише вздовж на довгі смужки, а виноград – вздовж на 2-4 частини.

"Якщо батьки приносять цілі черрі чи сосиски кружечками, вихователі за правилами просто не мають права дати це дитині", – додає пані Діана.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як проходять перерви у школах Канади, де дітям не можна сидіти у класах і коридорах навіть під час зливи.

Схожі теми
дошкільний періодКанададитячий садок
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!