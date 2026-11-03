Одна вихователька на чотирьох дітей, сон на підлозі та ігри в болоті: цікаві факти про дитсадки в Канаді, які можуть шокувати українців

У канадському дитячому садку прогулянки відбуваються у будь-яку погоду: дощ, болото чи мороз – діти одягають комбінезони і йдуть на вулицю. Сплять вихованці на підлозі на спеціальних пластикових манежах (cots), водночас ніхто не змушує їх спати або їсти під час перебування у закладі освіти.

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Про це у дописі в Facebook розповіла пані Діана, яка працює у канадському дитсадку. Вона підкреслила, що діти мають повну свободу вибору під час перебування у закладі дошкільної освіти.

"Коли я тільки почала тут працювати, дещо дійсно дивувало. Прогулянки в будь-яку погоду: дощ, болото чи мороз – діти одягають комбінезони й йдуть на вулицю. Сон на підлозі. Жодних звичайних ліжечок – тут використовують спеціальні пластикові манежики-розкладачки (cots). Ніхто не змушує їсти чи спати – повна свобода вибору для дитини", – ділиться пані Діана.

Водночас дітей привчають дотримуватися особистих кордонів і перш ніж їх обійняти, малюків запитують чи можна це зробити. Тоді як у яслах діє сувора система: лише 4 вихованці на педагога, щоб кожен з них мав повноцінну увагу.

Крім того, малюкам заборонено давати певні продукти у звичайному вигляді. Наприклад, помідори черрі мають бути розрізані щонайменше на 2, а краще – на 4 частини. Сосиски – нарізані лише вздовж на довгі смужки, а виноград – вздовж на 2-4 частини.

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"Якщо батьки приносять цілі черрі чи сосиски кружечками, вихователі за правилами просто не мають права дати це дитині", – додає пані Діана.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як проходять перерви у школах Канади, де дітям не можна сидіти у класах і коридорах навіть під час зливи.

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