Один сірник не на своєму місці: хитра головоломка

Математичні головоломки із сірниками – це цікавий спосіб перевірити уважність, логіку та кмітливість. На перший погляд, завдання здається простим: перед вами звичайне рівняння, складене з кількох паличок, але воно явно не сходиться і з цим треба щось робити. Дивіться зображення нижче.

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Отже, головоломка, яку сьогодні пропонує вам OBOZ.UA, має вигляд математичного виразу 6 + 4 = 4. Навіть першокласник легко збагне, що половинки цього рівняння не сходяться. А все через те, що один сірник тут лежить не на місці. Ваша задача – знайти його і перекласти.

Обмежень у часі головоломка не має, тож ви можете без зайвого поспіху думати над нею скільки завгодно. Але постарайтеся зробити це якомога швидше. Думайте як слід, адже в таких завданнях змінювати можна не лише самі цифри, але і знаки. Не переходьте до пояснення, поки не придумаєте власний варіант.

А щоб виправити це рівняння, переклавши лише один сірник, потрібно взяти вертикальний сірник зі знаку "плюс" і перенести його у цифру 6 так, щоб вона перетворилась на вісімку. Тоді рівняння набуде вигляду 8 – 4 = 4, а це повністю відповідає законам математики.

Раніше OBOZ.UA пропонував схожу головоломку, в якій рівняння складається з римських цифр VI – III = II, а виправити його може переміщення всього одного сірника.