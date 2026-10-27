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Пальне і паливо: чим відрізняються слова

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
57
Пальне і паливо: чим відрізняються слова
Не все паливо - це пальне, але от будь-яке пальне - це паливо. Джерело: Pexels

Однією з головних тем 2026 року у світі стали ціни на пальне. Чи все ж на паливо? В українській мові існує два схожих слова, але чи є вони при цьому синонімами?

Насправді іменники "пальне" і "паливо" є так званими паронімами. Це слова, схожі за звучанням, але із певними відмінностями у значенні. OBOZ.UA розбирався, у чому полягають ці відмінності.

Отже, якщо погортати словники та довідники, то можна помітити, що слова "паливо" є дещо ширшим за своїм значенням і, відповідно, сферою застосування. Так називають горючу тверду, рідку або газоподібну речовину, що служить джерелом теплової енергії. Буквально будь-що, що можна спалити. Паливом можуть бути дрова, папір, спирт, природний газ, вугілля тощо.

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Пальне ж – це дуже конкретний вид палива, який використовується у роботі двигунів внутрішнього згорання. Паливом може бути бензин, дизель, автогаз тощо.

Отже виходить, що усе пальне є паливом, бо це теж речовина, що горить. Але не кожне паливо є пальним, бо дровами, вугіллям чи старими газетами автомобіль не заправиш.

Цікаво, що і в переносному значенні ці слова мають певне розмежування. Так паливом для організму часом називають їжу. Що логічно, адже калорії, які ми отримуємо з неї, допомагають підтримувати тепло тіла. А от пальним часом називають алкогольні напої.

Раніше OBOZ.UA розбирався, чи є різниця у значенні між словами "мешканці" та "жителі" – через них посварились навіть професійні філологи.

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