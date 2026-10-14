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Пересуньте 2 сірники: хитра головоломка

Аліна МілсентАліна Мілсент
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icon 9
Пересуньте 2 сірники: хитра головоломка
Головоломка. Джерело: roopvibes.com

Головоломки із сірниками – простий, але захопливий спосіб перевірити логічне мислення, уважність і просторову уяву. Для таких завдань не потрібні складні математичні обчислення чи спеціальні знання. Достатньо уважно розглянути малюнок і знайти нестандартне рішення. Дивіться зображення нижче.

Пропонуємо випробувати свою кмітливість за допомогою цікавої головоломки. На зображенні зображено геометричну фігуру, складену із семи сірників. Ваше завдання – пересунути лише два з них так, щоб утворилися три однакові трикутники.

Пересуньте 2 сірники: хитра головоломка

Головоломка. Джерело: roopvibes.com

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На перший погляд, умова здається простою. Однак знайти правильну комбінацію вдається не всім. Важливо пам'ятати, що прибирати сірники або ламати їх не можна. Дозволяється лише змінити розташування двох.

Спробуйте впоратися із завданням за 40 секунд. Уважно придивіться до фігури та подумайте, які саме сірники потрібно пересунути, щоб отримати три рівні трикутники.

Відповідь на головоломку

Щоб розв'язати завдання, потрібно змінити положення двох сірників, утворивши нові сторони геометричних фігур. У результаті має вийти композиція із трьох однакових трикутників, які мають спільні точки з'єднання.

Пересуньте 2 сірники: хитра головоломка

Правильна відповідь. Джерело: roopvibes.com

Якщо вам вдалося самостійно знайти правильне рішення, це чудовий результат. Якщо ж ні – не засмучуйтеся. Такі вправи допомагають тренувати уважність, гнучкість мислення та вміння знаходити незвичайні підходи до розв'язання задач.

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в який тривимірний куб потрібно було перетворити на три трикутники.

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