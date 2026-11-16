Перетворюють школи на фабрики тестів: у Британії забили на сполох через іспити у 9 класі

Передчасне викладання школярам матеріалу, потрібного для складання випускних іспитів GCSE (General Certificate of Secondary Education), може перетворити середні школи в Англії на "фабрики ранніх іспитів". Про це заявила міністерка освіти Люсі Павелл, попередивши, що така практика посилює втрату інтересу дітей до навчання.

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Як пише The Guardian, Павелл хоче, щоб школи відмовилися від поширеної практики, коли теми з програми GCSE починають викладати вже у 9-му класі або навіть раніше, хоча офіційно підготовка до цих іспитів має розпочинатися в 10-му. Вона також планує скоротити обсяг навчального матеріалу для підготовки до іспиту, щоб його було легше вмістити у відведений розкладом час.

У Міністерстві освіти Великої Британії повідомили, що ці пропозиції увійдуть до урядового плану оновлення національної навчальної програми, який мають оприлюднити на початку 2027 року. Зміни є частиною ширшої стратегії боротьби з втратою зацікавленості школярів у навчанні, нерівністю освітніх можливостей між дітьми із заможних і малозабезпечених родин, а також збільшенням кількості молодих людей, які не навчаються, не працюють і не проходять професійної підготовки.

Павелл пояснила: "Перші роки навчання в середній школі мають бути часом, коли діти із задоволенням ідуть на уроки, знайомляться з різними предметами та ширшими можливостями навчання, знаходять те, що їх захоплює, і вчаться любити процес пізнання". Натомість, за її словами, дедалі більше британських дітей втрачають інтерес до навчання, зростає кількість тривалих пропусків занять. Окрім того, залишається значним розрив у можливостях між учнями з різних соціальних верств, а надто багато школярів закінчують навчання без знань і навичок, необхідних для успішного життя.

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Міністерка переконує, що саме на розв’язання цих проблем спрямована нова національна навчальна програма. Вона має на меті зробити освіту цікавішою та змістовнішою, а також повинна стати частиною масштабніших освітніх реформ. "Крім того, тиск через підготовку до GCSE та перевантаженість навчальної програми призводять до того, що діти отримують надто обмежений вибір предметів, а їх передчасно підштовхують до іспитів, не даючи засвоїти основи й глибше зрозуміти матеріал. Я маю намір це припинити", – повідомила Павелл.

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Багато середніх шкіл в Англії починають знайомити учнів із матеріалом рівня GCSE вже у 9-му класі, щоб рівномірніше розподілити навчальне навантаження. Однак в одному зі своїх інтерв’ю Павелл заявила, що виступає проти перетворення шкіл на "фабрики ранніх іспитів". За її словами, скорочення програми GCSE дасть змогу спокійно опанувати весь необхідний матеріал протягом двох відведених для цього років – у 10-му та 11-му класах.

У новій навчальній програмі Міністерство освіти рекомендуватиме школам "не починати викладати програми GCSE заздалегідь для великих груп учнів, не змушувати дітей систематично звужувати вибір предметів раніше, ніж потрібно, і не реєструвати їх на іспити завчасно". Водночас нові рекомендації не будуть обов’язковими. Школи й надалі зможуть самостійно вирішувати, чи варто пропонувати матеріал GCSE молодшим учням, якщо вважатимуть, що ті здатні впоратися з таким навантаженням.

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Павелл зазначила, що скорочені програми GCSE дадуть школам "більше часу для глибшого засвоєння знань, а також змоги запропонувати учням різноманітніший навчальний досвід, який допоможе їм розвивати власні інтереси та краще підготуватися до світу, що швидко змінюється". Також міністерка заявила, що підтримує нові ініціативи уряду та інших організацій, спрямовані на покращення освітніх результатів дітей із білих родин робітничого класу. "Походження дитини ніколи не повинно означати, що кращі можливості дістануться комусь іншому", – наголосила вона.

Нагадаємо, українські підлітки, які навчаються у школах Великої Британії, на GCSE зможуть обирати українську мову для складання. Відповідне рішення погодило Міністерство освіти цієї країни, де запевнили, що скласти іспит діти зможуть вже з 2029 року.

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