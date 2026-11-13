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Переведення до іншої школи або дистанційне навчання: у ліцеї на Тернопільщині діти вчаться у рукавицях, а в класах +7. Що трапилося

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
216
Переведення до іншої школи або дистанційне навчання: у ліцеї на Тернопільщині діти вчаться у рукавицях, а в класах +7. Що трапилося
На Тернопільщині школярі навчаються за низьких температур у класі. Джерело: Фото ілюстративне: згенеровано ШІ

У селі Вістря Тернопільської області учні філії Коропецького ліцею імені М. Каганця змушені сидіти на уроках у верхньому одязі та рукавицях, а батьки дають дітям додаткові обігрівачі для зігріву на перервах. У приміщеннях температура не піднімається вище 7 градусів тепла.  

Щоб діти продовжили вчитися, батькам пропонується тимчасово перевести їх у інший ліцей з організацією довезення, або ж перевести на дистанційне навчання до початку зимових канікул. Проблема виникла через недостатню кількість виділеного газу на обігрів приміщення, повідомляє видання "обласТЬ". 

Переведення до іншої школи або дистанційне навчання: у ліцеї на Тернопільщині діти вчаться у рукавицях, а в класах +7. Що трапилося

На Тернопільщині школярі змушені вчитися у рукавицях

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Так, площа будівлі становить 1050 квадратних метрів, а для її повноцінного обігріву потрібно від 60 до 100 кубів газу на добу. Через обмежені ліміти котел вмикають лише в окремі дні, проте навіть за такого режиму виділений обсяг витрачається надзвичайно швидко.

У закладі очно здобувають освіту 35 учнів, ще двоє навчаються дистанційно. Дехто з батьків вважає, що таким чином намагаються пришвидшити закриття закладу. 

"Таке враження, що таким чином хочуть пришвидшити процес і вже закрити філію", – сказала одна із мам.

Батьки також незадоволені станом приміщень, які їм пропонують як альтернативу в ліцеї, називаючи їх непристосованими для навчання. Батьківський комітет звернувся до освітнього омбудсмена для вирішення ситуації.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що Іванна Коберник пояснила, чому деякі школи Києва не готові до зими.

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