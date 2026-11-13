Переведення до іншої школи або дистанційне навчання: у ліцеї на Тернопільщині діти вчаться у рукавицях, а в класах +7. Що трапилося
У селі Вістря Тернопільської області учні філії Коропецького ліцею імені М. Каганця змушені сидіти на уроках у верхньому одязі та рукавицях, а батьки дають дітям додаткові обігрівачі для зігріву на перервах. У приміщеннях температура не піднімається вище 7 градусів тепла.
Щоб діти продовжили вчитися, батькам пропонується тимчасово перевести їх у інший ліцей з організацією довезення, або ж перевести на дистанційне навчання до початку зимових канікул. Проблема виникла через недостатню кількість виділеного газу на обігрів приміщення, повідомляє видання "обласТЬ".
Так, площа будівлі становить 1050 квадратних метрів, а для її повноцінного обігріву потрібно від 60 до 100 кубів газу на добу. Через обмежені ліміти котел вмикають лише в окремі дні, проте навіть за такого режиму виділений обсяг витрачається надзвичайно швидко.
У закладі очно здобувають освіту 35 учнів, ще двоє навчаються дистанційно. Дехто з батьків вважає, що таким чином намагаються пришвидшити закриття закладу.
"Таке враження, що таким чином хочуть пришвидшити процес і вже закрити філію", – сказала одна із мам.
Батьки також незадоволені станом приміщень, які їм пропонують як альтернативу в ліцеї, називаючи їх непристосованими для навчання. Батьківський комітет звернувся до освітнього омбудсмена для вирішення ситуації.
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