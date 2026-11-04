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Перевірте свій IQ: непроста головоломка з сірниками

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
555
Перевірте свій IQ: непроста головоломка з сірниками
Ваша задача: один сірник прибрати, а один - пересунути. Джерело: molbuk.ua

Головоломки із сірниками допомагають розвивати логічне та просторове мислення, а заразом вчать шукати нестандартні рішення. Спробуйте, наприклад, виправити це рівняння, один сірник прибравши, а другий – перемістивши. Дивіться зображення нижче.

Отже, перед вами рівняння 1 + 1 = 6. Навіть першокласнику зрозуміло, що воно не сходиться. OBOZ.UA пропонує вам за 20 секунд здогадатись, як зробити його правильним. Ваше завдання – забрати один сірник, а ще один перекласти на інше місце.

Перевірте свій IQ: непроста головоломка з сірниками

Один сірник пересуньте, а один приберіть, щоб це рівняння почало сходитись. Джерело: molbuk.ua

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Не поспішайте підглядати у правильну відповідь. Спробуйте покрутити в голові цифри та знаки, подивитись на них, як на комбінації окремих сірників, розташування яких можна змінювати. Подумайте, що і як тут можна трансформувати.

Якщо час сплив, а ви ще не готові дати відповідь, ось вам підказка – змінити потрібно одну конкретну цифру, знаки можна не чіпати. Отже, дайте собі ще один шанс впоратися з цим завданням.

Отже, щоби правильно розв’язати цю головоломку, потрібно змінити шістку на двійку. Для цього пересуваємо верхній вертикальний сірник з лівого боку цифри в правий, а в нижній частині прибираємо вертикально розташований правий. Отримуємо рівняння 1 + 1 = 2, в якому уже все нарешті сходиться.

Перевірте свій IQ: непроста головоломка з сірниками

Відповідь на головоломку. Джерело: molbuk.ua

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій потрібно було виправити рівняння 3 + 7 = 18, перемістивши лише один сірник.

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