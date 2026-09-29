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Під силу лише найрозумнішим: головоломка з сірниками

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 44
Під силу лише найрозумнішим: головоломка з сірниками
Пересуньте три сірника, щоб великих трикутників стало два, а малий залишився один
Джерело: suresolv.com

Лише коробка звичайних сірників і ваша уява потрібні, щоб чудово провести час із цією головоломкою. А вона справді непроста і розв’язати її швидко, буквально з першої спроби зможуть лише найрозумніші. Дивіться зображення нижче.

Отже, на картинці, яку публікує сьогодні OBOZ.UA, перед вами маленьких трикутники та один великий. Ваша задача – переставити 3 сірники так, щоб утворилося 2 великих і 1 маленький трикутник, і при цьому не залишилося жодного "зайвого" сірника, який стирчить без діла.

Під силу лише найрозумнішим: головоломка з сірниками

Зробіть два великих трикутника і один малий, пересунувши лише три сірники

Джерело: suresolv.com

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Часу у вас вдосталь, тому думайте над цієї задачею уважно. Зверніть увагу: на старті ми вже маємо один великий і два маленькі трикутники. Нам залишається створити ще один великий трикутник, перемістивши 3 сірники одного з наявних маленьких трикутників. Це найзручніший і найлогічніший варіант. Нехай це буде вам підказкою. Тому не зазирайте у відповідь, поки не придумаєте варіант розв’язку головоломки.

А відповідь у нас така: оскільки маленький трикутник ліворуч прикріплений до сторони великого трикутника по центру лише вершиною, найлогічніше буде розібрати його, щоб зібрати другу велику фігуру. Закриваємо звільненими трьома сірниками проміжок між великим трикутником і маленьким праворуч і отримуємо ще одну велику фігуру, але перевернуту. Головоломку розв’язано!

Під силу лише найрозумнішим: головоломка з сірниками

Відповідь на головоломку

Джерело: suresolv.com

Раніше OBOZ.UA публікував головоломку, в якій треба було пересунути два сірники, щоб отримати з п’яти квадратів чотири.

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