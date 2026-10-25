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"Підтримала, а не зламала під систему": те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
12
"Підтримала, а не зламала під систему": те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу
Ілюстративне зображення. Вчителька. Джерело: Freepik

Мама школярки зізналася, що навряд чи зможе викинути зошит доньки після закінчення навчального року. Причиною стали кумедні коментарі вчительки, яка написала: "OH MY GOD! Які кольори, яка грація!".

Своєю історією жінка поділилася у Threads. Вона назвала педагогиню справжньою гумористкою та зазначила, що в нашому непростому світі саме такі люди й потрібні.

''Підтримала, а не зламала під систему'': те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

Зошит другокласниці з Дніпра, який мама не хоче викидати. Джерело: Threads

''Підтримала, а не зламала під систему'': те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

Мама розповіла про вчительку доньки. Джерело: Threads

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Користувачі захоплюються вчителькою

У коментарях люди відзначили підхід педагогині й закликали маму цінувати таку вчительку.

"Бережіть вчительку, вона у вас чудо 🥰", – написала одна з користувачок.

''Підтримала, а не зламала під систему'': те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

Користувачі радять берегти таку вчительку. Джерело: Скриншот

Ще одна користувачка поцікавилася, де працює педагогиня: "Що це за школа, що це за неймовірна вчителька?"

''Підтримала, а не зламала під систему'': те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

Реакція мережі на допис мами школярки. Джерело: Скриншот

Інша коментаторка звернула увагу на те, як важливо підтримувати дитячу індивідуальність.

"Клас, підтримати оригінальний підхід дитини, а не ламати її під систему", – зазначила вона.

''Підтримала, а не зламала під систему'': те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

Користувачка захоплюється підходом учительки. Джерело: Скриншот

Не обійшлося й без жартів: одна з користувачок емоційно відреагувала на побачене словами: "🤣🤣🤣 Які кольори яка грація))".

''Підтримала, а не зламала під систему'': те, що написала вчителька в зошиті другокласниці з Дніпра, розчулило мережу

У мережі оцінили підхід педагогині до дитячої творчості. Джерело: Скриншот

Раніше OBOZ.UA розповідав про школяра, який знайшов незвичний спосіб виконати вимогу вчительки не виходити за поля в зошиті. Його кмітливість також привернула увагу користувачів мережі.

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