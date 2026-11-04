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Підйом о 5:30, домашка в автобусі та 5 годин іспанської: українка розповіла цікаві факти про навчання в школі Болгарії. Відео

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read1 хв
240
Підйом о 5:30, домашка в автобусі та 5 годин іспанської: українка розповіла цікаві факти про навчання в школі Болгарії. Відео
Ілюстративне зображення. Як проходить навчання у школах Болгарії

Українка Анастасія Роменська поділилася цікавими фактами про навчання в школі Болгарії з поглибленим вивченням іспанської мови. Дівчина прокидається о 5:30 ранку й щодня долає 40 кілометрів в один бік, щоб потрапити на уроки. О 6:40 вона вирушає з дому на автобусі й доробляє домашнє завдання протягом години дороги.

Щодня діти протягом пʼяти годин вивчають іспанську мову, до чого додається болгарська та математика. Дорогою додому дівчина також робить домашнє завдання, щоб не гаяти час. Своїми шкільними буднями Роменська поділилася в дописі в Instagram.

"О 5:30 ранку дзвонить будильник – і пригоди починаються. Мене прийняли до гімназії з інтенсивним вивченням іспанської мови в сусідньому місті Бургас. Тож щодня я проїжджаю 40 кілометрів в один бік. О 6:40 ми вирушаємо; попереду – година в автобусі, я доробляю всі домашні завдання й насолоджуюся романтикою шкільного життя. Далі – цілих 5 годин іспанської, потім – болгарська мова та математика", – ділиться українка.

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Після спортивної перерви дівчина повторює домашнє завдання з іспанської і лягає спати о 9 вечора, адже щоранку їй доводиться вставати о 5:30.

Нагадаємо, в іспанській школі дітей не викликають до дошки, щоб вони переказали параграф з підручника, а вчителі не вирішують, яку оцінку отримає учень. Зокрема, у закладах освіти не виникає ситуацій, коли все залежить від настрою педагогів.

Підйом о 5:30, домашка в автобусі та 5 годин іспанської: українка розповіла цікаві факти про навчання в школі Болгарії. Відео

Як відбувається навчання в школах Іспанії. Джерело: Freepik

Попри те, що школярі отримують домашні завдання і їх перевіряють вчителі, виконують вправи діти для закріплення власних знань. Тож якщо учні погано виконували домашку, проте гарно написали контрольну чи склали іспити – вони отримають високу оцінку, адже у цій країні оцінюють знання, а не старанність перед педагогом.

Більшість контрольних робіт діти виконують у спеціальних програмах, а частину з них автоматично перевіряє система. Крім того, заклади освіти активно використовують штучний інтелект для перевірки розгорнутих відповідей.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що чим школи Німеччини відрізняються від українських.

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