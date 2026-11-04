Підйом о 5:30, домашка в автобусі та 5 годин іспанської: українка розповіла цікаві факти про навчання в школі Болгарії. Відео

Українка Анастасія Роменська поділилася цікавими фактами про навчання в школі Болгарії з поглибленим вивченням іспанської мови. Дівчина прокидається о 5:30 ранку й щодня долає 40 кілометрів в один бік, щоб потрапити на уроки. О 6:40 вона вирушає з дому на автобусі й доробляє домашнє завдання протягом години дороги.

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Щодня діти протягом пʼяти годин вивчають іспанську мову, до чого додається болгарська та математика. Дорогою додому дівчина також робить домашнє завдання, щоб не гаяти час. Своїми шкільними буднями Роменська поділилася в дописі в Instagram.

"О 5:30 ранку дзвонить будильник – і пригоди починаються. Мене прийняли до гімназії з інтенсивним вивченням іспанської мови в сусідньому місті Бургас. Тож щодня я проїжджаю 40 кілометрів в один бік. О 6:40 ми вирушаємо; попереду – година в автобусі, я доробляю всі домашні завдання й насолоджуюся романтикою шкільного життя. Далі – цілих 5 годин іспанської, потім – болгарська мова та математика", – ділиться українка.

Після спортивної перерви дівчина повторює домашнє завдання з іспанської і лягає спати о 9 вечора, адже щоранку їй доводиться вставати о 5:30.

Нагадаємо, в іспанській школі дітей не викликають до дошки, щоб вони переказали параграф з підручника, а вчителі не вирішують, яку оцінку отримає учень. Зокрема, у закладах освіти не виникає ситуацій, коли все залежить від настрою педагогів.

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Попри те, що школярі отримують домашні завдання і їх перевіряють вчителі, виконують вправи діти для закріплення власних знань. Тож якщо учні погано виконували домашку, проте гарно написали контрольну чи склали іспити – вони отримають високу оцінку, адже у цій країні оцінюють знання, а не старанність перед педагогом.

Більшість контрольних робіт діти виконують у спеціальних програмах, а частину з них автоматично перевіряє система. Крім того, заклади освіти активно використовують штучний інтелект для перевірки розгорнутих відповідей.

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