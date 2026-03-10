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Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read3 хв
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Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026
Визначено переможця Global Teacher Prize Ukraine 2026. Джерело: Освіторія

Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2026 стала вчителька учителька англійської мови з Ірпеня Світлана Меркулова. Серед її випускників – 200-бальники на національному мультипредметному тесті (НМТ) та призери обласних олімпіад. Педагогиня вважає, що навіть в укритті можливо дебатувати про важливе, планувати подорожі та мріяти.

Про результати премії повідомили організатори Освіторія.Медіа. Найкраща вчителька 2026 року також навчає колег інструментів емоційної підтримки дітей. Переможниця отримала 1 мільйон гривень винагороди.

Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026. Джерело: Освіторія

"Сьогодні бути вчителем – це не просто якісно викладати свій предмет. Бути вчителем сьогодні – це тримати світло, коли навколо повна темрява, це бути тим надійним дорослим, який допоможе дитині відчути землю під ногами, поверне віру у власні сили. І стоячи тут я повторю: ця премія – про вас, це перемога кожного українського вчителя і вчительки: хто щодня заходить у клас, хто виходить онлайн, хто працює в сховищах під звуки тривог, під розриви снарядів", – сказала Меркулова.

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Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Світлана Меркулова стала переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2026. Джерело: Освіторія

У дитинстві Меркулова мріяла стати перекладачкою. На третьому курсі університету, під час практики її попросили підмінити вчителя в школі і замість сухої теорії вона влаштувала учням віртуальну подорож – з меню лондонських кав’ярень, оголошеннями в аеропортах і діалогами в метро. Після уроку один з учнів сказав, що вперше зрозумів: англійська – це не лише правила, а цілий світ. Тоді педагогиня й обрала школу.

Після 2022 року робота освітянки набула нового сенсу. В Ірпені, який пережив окупацію та обстріли, англійська стала для дітей не лише шкільним предметом, а способом говорити про майбутнє. Навіть в укритті учні просять спланувати з ними першу подорож після перемоги – і для педагогині це знак, що школа здатна тримати надію. Її правило уроку просте: вчитель говорить 20% часу, учні – 80%.

Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Global Teacher Prize Ukraine 2026. Джерело: Освіторія

Освітяни, які стали переможцями у номінаціях

"Дошкілля" – Віра Бережок, вихователька ДНЗ №21 у Вінниці, вона отримала 500 000 гривень на втілення освітньої мрії.

"Вибір українців" – Давид Кузьмич, учитель технологій та інформатики з Борислава на Львівщині. За нього віддали свій голос у Дії 1615 українців із 6294, які брали участь в опитуванні. Вчитель отримав освітню подорож.

Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Хто взяв участь у Global Teacher Prize Ukraine 2026. Джерело: Освіторія

"Учитель математики" – Юлія Зубарева із Запоріжжя отримала 500 000 гривень.

"Вчитель хімії" – Олена Трубчаніна з Покровська Донецької області отримала півмільйона гривень.

Одразу три спеціальні відзнаки цього року отримала вчителька української мови та літератури з Маріуполя Тетяна Глебова – "Вибір серцем", "Вчитель доброчесності" та "Інклюзивність". У березні 2022 року вона пішки вийшла з блокадного Маріуполя разом із сином. Сьогодні педагогиня зранку викладає в Запорізькому ліцеї, а після обіду – у Маріупольській школі онлайн. Вона отримає освітню подорож до Данії та нагороду в розмірі 250 000 гривень.

Піклується про освіту та емоційний стан дітей: хто став переможцем Global Teacher Prize Ukraine 2026

Вчитель, які перемогли на Global Teacher Prize Ukraine 2026. Джерело: Освіторія

"Вчитель фінансової освіти" – Сергій Биченко, учитель фінансової грамотності й технологій із Харкова вирушить в освітню подорож.

Спеціальні відзнаки отримали Юлія Зубарева, Даніїл Дорошенко та Роман Чернов у категорії STEM. Кожен із них отримає 5 000 доларів на власний розвиток.

Раніше OBOZ.UA розповідав про вчителя хімії, який став кращим в Україні у 2025 році.

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