''Пінгвіни все вивезли''. Учитель-блогер потролив організаторів Радіодиктанту через несподівану ''перекличку''

Вчитель української мови та літератури Юрій Телець (Пеоні) пожартував над організацією Радіодиктанту національної єдності 2026. Педагог майже одразу від початку ефіру іронічно написав, що ведучі почали "мандрувати на планету Сатурн, Норвежське море, Задзеркалля та Ґоґвартсу ".

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У дописах на своїх сторінках, Пеоні не лише написав, але й зняв іронічне відео щодо вражень від всеукраїнського флешмобу. У ньому він показав пародію на початок Радіодиктанту. Зокрема, він звернув увагу на те, що ведуча повторювала "беремо ручки", проте далі студія перемикалася на якийсь віддалений куточок світу.

"Радіодиктант бі лайк: "А ми вже готові писати диктант. Тому рухаємося в поле, на планету Сатурн, у Норвежське море, у Задзеркалля, до Лісової школи, Ґоґвартсу. А тепер пишемо разом. А перед цим завітаємо до Південної Америки, Ашану, джунглів", – пожартував педагог.

У коментарях українці погодилися з жартами вчителя. Багато хто зазначав, що час початку Радіодиктанту не співпадає з безпосереднім зачитуванням тексту. Так, наприклад, деякі школярі встигли сходити до їдальні і прийшли на початок диктанту. Тоді як інші жартували, що під час ефіру ситуацію "вивезли" пінгвіни, які зʼявилися з кадрів Південного Полюсу, де команда 31-ї української антарктичної експедиції писала диктант.

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"Прикол в тому, що Радіодиктант починався 11:00, а на 4-му уроці всі старші класи ідуть їсти в їдальню. Ми усі встигли поїсти, посміятися, походити і поговорити. Повернулися до класу, думаючи, що вже Радіодиктант приблизно на середині, а він тоді лише починався".

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"Оці балачки хвилин 25 десь тривали, я думала ми одразу будем писати".

Нагадаємо, громадська діячці та волонтерка Даша Астафʼєва, яка цьогоріч читала Радіодиктант у дуеті з вчителем української мови Артуром Пройдаковим, спричинила ажіотаж у соціальних мережах. Спершу організаторів флешмобу, як і саму Астафʼєву, захейтили за те, що саме вона читатиме текст. Однак після його завершення в мережі заговорили про те, щоб співачка була щорічною ведучою події, адже мало хто сподівався, що вона так майстерно впорається із завданням.

Значна кількість користувачів підкреслювали професійність Астафʼєвої у начитування тексту, приємність її голосу та зазначали, що це вийшов найкращий Радіодиктант усіх часів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як минув Радіодиктант 2026, який писали у найнезвичніших куточках світу.