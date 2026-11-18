Українська мама поскаржилася на майстер-класи у приватному дитячому садку Києва і викликала дискусію в мережі. Вона зазначила, що вартість перебування у закладі становить 18 тисяч гривень, а також необхідно платити за харчування. Водночас майстер-класи потребують додаткових оплат.

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У дописі в Threads українка з ніком Mari Tum вказала, що додаткові заняття проводяться два рази на тиждень о 17:00, а забрати дитину у цей час не вдається. Жінка намагалася зрозуміти, запитуючи у користувачів мережі поради, чи варто платити за подібні майстер-класи, або ж доведеться "травмувати дитину".

"Приватний садочок. Цінник – 18 тисяч за місяць + 250 грн/день ланч+обід. Вводять додаткову оплату за "майстер-класи" від 200 до 400 грн, 2 рази на тиждень. Майстер класи о 17 годині, тому забрати раніше не виходить. Чи це нормальна практика у приватних садках, робити платні заняття посеред дня?" – написала мама дитини.

Вона також зауважила, що заняття не потребують специфічних матеріалів, а діти можуть виконати завдання за кілька хвилин. Попри те, що майстер-клас за бажанням, дошкільники, які їх не відвідують, залишаються у групі й засмучуються через відсутність на таких уроках.

"Аркуш паперу на якому за 2 хвилини намалювали половину жука. Минулий майстер клас – пів листочка паперу на якому нитками провʼязаний силует кота. Не йдеш – сидиш сам грається. А дитина потім питає, чого хтось пішов, а його не пустили… тобто чи платити, чи травмувати дитину?" – поділилася жінка.

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У коментарях користувачі мережі здивувалися, чому у приватному дитсадку діють такі правила. Зокрема, вони дивувалися, що за подібну суму заклади освіти не надають ширші послуги з навчання дітей, а майстер-класи мають входити у вартість навчання.

"Були в приватних садках: в Сумах 12 тис. грн – все включено. В Тернопільській області – 7,5 тис. грн. У Львівський – 14 тисяч. Вибачте 18 тисяч + обіди і ще заплати за якісь майстер-класи..."

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"У приватній школі. Усі майстер-класи безкоштовні. І матеріали не дешеві. 17 тис. + це вже з 2-разовим. Усі організатори теж. Це здирництво".

"Моя думка така: наші приватні садки в Україні – це той рівень якими мають бути звичайні державні, безкоштовні. Сумно, що за гарне відношення і дозвілля дітей треба платити шалені гроші".

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"Вибачте, але краще знайти інший садок. Що значить, ті хто не йдуть – граються самі? Діти до 18:00 чи до котрої там садок, повинні бути з вихователем, а не кинуті наче кошенята".

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"Ми платимо у Харкові +/- 17 тис. грн, і нічого не доплачуємо. Є якісь майстер-класи, раз на 3-4 місяці, ініціює керівництво і для нас це безкоштовно".

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