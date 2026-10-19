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Playboy, російська мова та "неправильне" ім'я: Даша Астаф'єва вперше відповіла на хейт через Радіодиктант 2026

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
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Playboy, російська мова та "неправильне" ім'я: Даша Астаф'єва вперше відповіла на хейт через Радіодиктант 2026
Даша Астафьєва пообіцяла перевірити радіодиктант кожного хейтера, невдоволеного вибором її на роль читця. Джерело: Instagram / @da_astafieva

Українська волонтерка та популяризаторка читання Даша Астаф’єва відповіла на критику частини суспільства через те, що саме їй доручили провести Радіодиктант національної єдності 2026 року. Серед основних претензій до неї – "не українське" ім’я, зйомки для Playboy, минуле спілкування російською мовою та кар’єра співачки й моделі.

Свою реакцію Астаф’єва опублікувала на особистих сторінках у соцмережах. Вона зібрала найтиповіші закиди й відповіла на них з іронією, а місцями навіть із сарказмом.

Зокрема, частина коментаторів обурювалася її ім’ям і вважала, що для читання диктанту воно має бути більш питомо українським. "Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як "дзиґа", "громовиця" та "таке чувство, що Бог нас за щось наказує"?" – написала вона. І пожартувала, що наступного року можна запросити натомість Джесіку.

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Playboy, російська мова та ''неправильне'' ім'я: Даша Астаф'єва вперше відповіла на хейт через Радіодиктант 2026

Допис Даші Астаф'євої з відповіддю хейтерам. Джерело: Скриншот

Дісталось Астаф’євій і за минуле в модельному бізнесі. Деякі користувачі згадували її зйомки для Playboy та інших чоловічих журналів близько 20 років тому. У відповідь волонтерка пожартувала: "Хіба жінка з обкладинки журналу, який нишком передавали однокласники одне одному на перервах, варта когось "об’єднати"? Вона, навпаки, асоціюється у всіх з усамітненням!"

Також Астаф’євій закидали, що вона раніше розмовляла російською, співала в гурті та нібито не підходить для такої події через свою публічну діяльність. Окремі коментатори критикували сам формат участі відомої людини, вважаючи, що Радіодиктант – надто серйозна справа для подібного "шоу". "Образилися, що з диктанту роблять шоу, а це не гра, а серйозна справа!" – зіронізувала Астаф’єва, згадуючи також закиди щодо її віку, зовнішності та співпраці з учителем української мови Артуром Пройдаковим.

Окремо громадська діячка відреагувала на обурення через те, що вона озвучує аудіокнижки для платформи UnderBooks. "Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це якась нова грань абсурду", – зазначила вона.

Playboy, російська мова та ''неправильне'' ім'я: Даша Астаф'єва вперше відповіла на хейт через Радіодиктант 2026

Даша Астаф'єва запросила всіх хейтерів на диктант і обіцяла перевірити їхні роботи. Джерело: Instagram / @da_astafieva

Наприкінці допису Астаф’єва запросила і критиків, і всіх охочих долучитися до Радіодиктанту національної єдності. Трансляція відбудеться 27 жовтня об 11:00 на YouTube-каналах Українського радіо та Суспільного. "Дістаємо подвійні аркуші – я перевірятиму", – пожартувала волонтерка.

Як писав OBOZ.UA, 12 жовтня стало відомо, що текст цьогорічного Радіодиктанту написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Читатимуть його вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і Даша Астаф’єва. За словами Астаф’євої, вона уже бачила текст і не впевнена, що зможе стримати сльози, коли начитуватиме його по радіо.

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