Побив першокурсника та виштовхав із класу: чим закінчився скандал із викладачем в Ізмаїлі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
російська колоніяНа окупованій території України різко активізувалися "мисливці за головами": з колоній "вигрібають" ув’язнених на війну, а відмовників вивозять до РосіїБіля печі і з самоваром: у Кремлі показали, з ким Путін святкував день народження у день кривавого удару по ПрилукахБіля печі і з самоваром: у Кремлі показали, з ким Путін святкував день народження у день кривавого удару по Прилуках11-річна донька Панеттьєрі з'явилася на слуханні щодо спадщини акторки: яке рішення ухвалив суд та чому Кличко виплатить борг екснареченої11-річна донька Панеттьєрі з'явилася на слуханні щодо спадщини акторки: яке рішення ухвалив суд та чому Кличко виплатить борг екснареченоїУкраїна навчилася збивати російську балістику без Patriot: у  WSJ розкрили, як це вдалосяУкраїна навчилася збивати російську балістику без Patriot: у  WSJ розкрили, як це вдалосяУ Прилуках внаслідок російського удару загинуло подружжя з півторарічним сином. ФотоУ Прилуках внаслідок російського удару загинуло подружжя з півторарічним сином. ФотоМільйонер Гарік Корогодський здивував, від чого відмовився під час війни та скільки витрачає на місяць теперМільйонер Гарік Корогодський здивував, від чого відмовився під час війни та скільки витрачає на місяць теперСБУ викрила доцентку університету, яка "злила" у соцмережі позиції сил ППО Києва. Фото та відеоСБУ викрила доцентку університету, яка "злила" у соцмережі позиції сил ППО Києва. Фото та відеоРосія атакувала Київщину: виникла пожежа, загинула жінка, є постраждалі. Фото та відеоРосія атакувала Київщину: виникла пожежа, загинула жінка, є постраждалі. Фото та відеоДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюЗдати долари в обмінники можна за новим курсомСтарий курс більше не діє: скільки коштує долар в українських банках 9 жовтня

Побив першокурсника та виштовхав із класу: чим закінчився скандал із викладачем в Ізмаїлі

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 549
Побив першокурсника та виштовхав із класу: чим закінчився скандал із викладачем в Ізмаїлі
Викладач побив першокурсника та виштовхав із класу. Джерело: Скриншот відео

У місті Ізмаїл на Одещині викладач Дунайського центру професійної освіти побив студента-першокурсника на уроці та виштовхав його з класу. Відео інциденту поширили в соцмережах.

Після інциденту викладача звільнили, про що повідомила директорка закладу Наталя Костусєва в коментарі Суспільному. За її словами, випадок стався 8 жовтня під час уроку інформатики у групі першого курсу, які навчаються за професією "Електрогазозварник". Один з них образив викладача нецензурним висловом, внаслідок чого другий не витримав і застосував фізичну силу.

Читайте також
Наталія СавченкоНаталія Савченко
icon 2,0 т.
"Сина змушували 40 разів писати: "Я не сміюся на уроці". Українка – про школи у Франції, "лавку покарань" та трирічок, яким не можна стрибати в калюжу
icon 2,0 т.
"Сина змушували 40 разів писати: "Я не сміюся на уроці". Українка – про школи у Франції, "лавку покарань" та трирічок, яким не можна стрибати в калюжу
Олена БилімОлена Билім
icon 672
Побачать лише найуважніші: знайдіть рептилію на фото
icon 672
Побачать лише найуважніші: знайдіть рептилію на фото
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 468
"Кінець світу" – в Норвегії! Вчитель географії показав незвичайне місце у відповідь на пророцтво пастора
icon 468
"Кінець світу" – в Норвегії! Вчитель географії показав незвичайне місце у відповідь на пророцтво пастора

"Учні неодноразово провокували цього викладача. Взагалі конкретно ця група першого курсу дуже складна, якщо порівнювати з іншими наборами, вони дуже специфічні діти. Даний учень обізвав викладача нецензурним словом і викладач так вчинив. В цей час знімали. Я вважаю, що це могло бути спеціально спровоковано для того, щоб вивести викладача на емоції, зняти на відео і викласти це в мережу", – прокоментувала Костусєва.

Водночас директорка наголосила, що поведінка студента не виправдовує дії викладача, він повинен був зупинити уроки і запросити адміністрацію. Жінка також припустила, що конфлікт міг бути спровокований навмисно, щоб зафіксувати реакцію педагога на відео.

"Даний учень обізвав викладача нецензурним словом і викладач так вчинив. В цей час знімали. Я вважаю, що це могло бути спеціально спровоковано для того, щоб вивести викладача на емоції, зняти на відео і викласти це в мережу", – зазначила вона.

Наразі викладача звільнили за ч.1 ст. 41, пункту 3 Кодексу законів України про працю – за аморальний вчинок, який не сумі.

Побив першокурсника та виштовхав із класу: чим закінчився скандал із викладачем в Ізмаїлі

Міністр освіти відреагував на побиття студента на Одещині. Джерело: Скриншот

На ситуацію відреагував міністр освіти і науки України Андрій Бутенко. Він наголосив, що правову оцінку його діям мають надати правоохоронці. Він особисто обговорив ситуацію з керівником навчального закладу.

"Цьому немає виправдання. Викладач за жодних обставин не має права застосовувати силу до студента", – наголосив Бутенко.

Він також зазначив, що звільнення не знімає з працівника відповідальності за його дії. Посадовець підкреслив, що у закладах освіти не має бути місця насильству, цькуванню та приниженню, а захисту потребують як студенти, так і викладачі.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що на Вінничині вихователі влаштовували розбірки та виганяли дітей в коридор.

Схожі теми
Освіта в УкраїніУкраїнаІзмаїлвикладачскандал в вузі
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись