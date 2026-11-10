Починають говорити українською, навіть ті, хто нею не спілкувався: кількість дітей у суботній школі Німеччини зросла майже втричі

Українська суботня школа в німецькому місті Кіль за два роки збільшила кількість учнів майже втричі – тепер тут навчаються 105 дітей віком від трьох до 14 років. Як вдалося досягти таких результатів і яким чином планує розвиватися школа, розповіла її директорка Євгенія Пруднікова.

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Як педагогиня пояснила виданню "Трибун", серед учнів є діти, які народилися в Німеччині або переїхали туди зовсім маленькими, тому майже не розмовляли українською. Дехто переважно спілкується німецькою, інші – російською, а українську лише чув удома. "За рік учні, які спочатку не вимовляли жодного слова українською, вже можуть будувати речення, трохи спілкуватися, відповідати на запитання", – розповіла Пруднікова.

Нині у школі працюють три дошкільні групи та п’ять класів. Один із них – змішаний: там навчаються діти шостого та сьомого класів. Загалом викладають 11 педагогів, ще двоє-троє долучаються за потреби. Заняття відбуваються щосуботи з 10:00 до 13:00.

Навчальна програма зосереджена на українській мові, літературі та українознавстві. У початкових групах діти також опановують читання та письмо. Від викладання математики в школі вирішили відмовитися, оскільки учні вивчають цей та інші загальноосвітні предмети у німецьких закладах. "Для нас важливо зосередитися саме на українському компоненті – зберігати мову, культуру, літературу та зв’язок дітей з Україною", – пояснила директорка.

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Заклад також пройшов верифікацію як українська суботня школа. Завдяки цьому результати навчання з трьох предметів можуть зараховувати в українській школі, якщо дитина паралельно там зареєстрована.

При цьому заклад не отримує фінансування ані від України, ані від Німеччини. Його роботу забезпечують батьківські внески – систематичної підтримки від держав, фондів чи благодійників школа не має. Батьки сплачують за навчання, щоб діти могли вивчати українську мову та культуру, зберігати зв’язок з історичною батьківщиною.

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Директорка визнає, що навіть невеликі внески можуть бути відчутними для родин, у яких навчаються двоє, троє чи четверо дітей. Тому серед цілей школи – зменшити фінансове навантаження на батьків, аби оплата не ставала перешкодою для відвідування занять.

У найближчі два-три роки заклад планує розширюватися та відкривати щонайменше по одному новому класу щороку. У перспективі для старших учнів також хотіли б запровадити окремі заняття з історії та географії України.

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Для багатьох родин суботня школа – це не просто додаткові уроки. Одна з мам, чия дитина відвідує дошкільну групу, пояснила, що хоче, аби донька знала своє походження та розмовляла українською, навіть попри те, що в повсякденному житті вона перебуває в німецькомовному середовищі. "Це можливість зберегти мову, культуру, пам’ять про своє коріння", – поділилася жінка.

За словами Пруднікової, саме такі результати і відгуки батьків мотивують продовжувати роботу. Адже три години занять щосуботи допомагають дітям не лише вивчати українську, а й поступово почуватися частиною української спільноти. "Це можливість для дітей почути українську мову, навчитися нею спілкуватися, відчути зв’язок з Україною та поступово сформувати власну ідентичність", – підсумувала директорка.

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