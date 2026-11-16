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"Поки одні боялися повернути голову, інші списували!" Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН

Ольга ВипирайленкоОльга Випирайленко
Time to read2 хв
486
"Поки одні боялися повернути голову, інші списували!" Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН
Ілюстративне зображення. Довкола ЄДКІ розгорівся скандал. Джерело: Pexels

Українські студенти масово почали скаржитися на організацію цьогорічного єдиного державного кваліфікованого іспиту (ЄДКІ), результат якого визначає, чи отримають вони диплом. У мережі стали з'являтися фотографії завдань, зроблені під час випробування, через що магістранти вимагають від Міністерства освіти та науки провести перевірку.

За словами користувачів мережі Threads, після складання іспитів в одному з Telegram-каналів з'явилися 11 знімків екрану комп'ютера, які одна зі студенток зробила в аудиторії. Дівчина буцімто написала, що після зникнення електропостачання їй та іншим студентам дозволили дістати телефони, тому відповіді до завдань вони почали шукати в інтернеті.

''Поки одні боялися повернути голову, інші списували!'' Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН

Студенти звернулись до МОН через проведення ЄДКІ. Джерело: Скриншот

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У мережі припускають, що ймовірних порушників можна знайти за допомогою унікального кода, який видно на знімках завдань.

''Поки одні боялися повернути голову, інші списували!'' Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН

Студенти скаржаться на проведення ЄДКІ. Джерело: Скриншот

''Поки одні боялися повернути голову, інші списували!'' Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН

У мережу злили завдання ЄДКІ. Джерело: Скриншот

Українців обурили подібна ситуація, адже значна частина студентів змушені були проходити іспит у холодних приміщеннях, під час повітряної тривоги й боялися зайвий раз вийти з аудиторії чи повернути голову, щоб результати не анулювали. Тоді як інші змогли списати і користуватися інтернетом на телефонах.

''Поки одні боялися повернути голову, інші списували!'' Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН

Студенти масово скаржуться через списування на ЄДКІ. Джерело: Скриншот

"Це якийсь треш. Поки інші сиділи в умовах "вседозволеності" – ми сиділи в холоднючій аудиторії, на ногах та на руках так сильно змерзли пальці, що ні про які фабули й думати не хотілося".

"Це не поодинокий і не новий випадок, минулого року теж так було".

''Поки одні боялися повернути голову, інші списували!'' Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН

Студенти звернулися до МОН через проведення ЄДКІ. Джерело: Скриншот

"Повністю підтримую! Тут питання навіть не лише в самому факті списування, а в рівності умов для всіх учасників і довірі до результатів іспиту".

"ЄДКІ проходило в аудиторіях під час того, як на сусідній вулиці в Києві лежав шахед. Максимальна несправедливість стосовно здачі. Якщо всі списують, то всі, а то над одними прискіпливо стоять, що не можна і голову повернути, а інші розслаблені закидають питання в ChatGPT. Навчання упродовж 5.5 років точно цього вартувало".

''Поки одні боялися повернути голову, інші списували!'' Довкола ЄДКІ розгорівся скандал: студенти звернулися до МОН

Студенти просять МОН зробити перевірку. Джерело: Скриншот

"В мене сусідка по парті ідентично списувала і всі закривали на це очі. Готую скаргу в МОН".

Згідно з розкладом, 12 листопада в Україні провели ЄДКІ для студентів магістратури, які навчаються на спеціальностях "Право" та "Міжнародне право". Іспит складають наприкінці навчання і він визначає, чи зможе студент претендувати на диплом.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як підтвердити гранти на освіту і коли надійде сертифікат. 

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