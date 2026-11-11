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Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
423
Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють
Наскільки успішними стають ті, хто посередньо вчився у школі? Джерело: Pexels

Дітей, які вчаться в школі, часто лякають: якщо не будуть отримувати хороші оцінки, не досягнуть успіху в житті. Наскільки це збігається з реальністю, вирішила перевірити маркетологиня Анастасія Шрамко.

У Threads вона запитала своїх підписників, які не вчились на 10, 11 чи 12 балів ким вони стали у дорослому житті. З’ясувалось, дехто навіть перевершив своїх однокласників-відмінників.

Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють

Маркетологиня Анастасія Шрамко спитала, ким тепер працюють ті, хто не був у школі відмінником, і отримала чимало цікавих відповідей. Джерело: Скриншот

Серед коментаторів виявилися викладачі і науковці, лікарі, підприємці, юристи, фахівці з комунікацій та представники творчих професій. Дехто розповів про кар’єрний шлях із кількома змінами напрямку, а хтось поділився, що знайшов себе у справі, яка не обов’язково потребує шкільних оцінок найвищого рівня.

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Зокрема, один з учасників дискусії написав: "Працюю над онлайн-курсами в бізнес-школі Оксфордського університету". Інша повідомила, що викладає в університеті та має ступінь доктора наук.

Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють

Хтось непогано заробляэ, а хтось здобув науковий ступінь. Джерело: Скриншот

Хтось вирішив заснувати власну справу. Так одна коменаторка розповіла, що обрала професію кондитера і відкрила відповідний ФОП. "Всі думають що я вдома балду ганяю і просто граюсь в тортики, а насправді я ФОП і непогано на цьому заробляю", – поділилася вона.

Ще одна учасниця розповіла, що працювала бізнес-аналітикинею й адміністраторкою групи виробничих проєктів, вісім років займалася репетиторством із математики, а тепер створює онлайн-школу з цього предмета. Також вона разом із чоловіком два роки розвивала виробництво корисних снеків, яке зрештою довелося закрити.

Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють

Чимало коментаторів займаються викладанням. Джерело: Скриншот

Інші коментатори називали професії, якими займаються зараз: адміністраторка книгарні, помічник судді, фотографиня, архітекторка і дизайнерка інтер’єру, адвокат, піарниця та власниця студії з пошиття сценічних костюмів.

Чимало відповідей стосувалися медицини й психологічної допомоги. Серед учасників обговорення – лікарі акушери-гінекологи, психіатри, психотерапевти і навіть ветеринарний реабілітолог. Одна з коментаторок розповіла, що спочатку понад десять років працювала HR-директоркою, а згодом стала психотерапевткою.

Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють

Розкид професій - від помічника судді до фотографа. Джерело: Скриншот

Були й ті, хто пов’язав свою професію з викладанням. "Викладаю англійську, щоб в усіх були такі ж оцінки", – пожартувала одна з учасниць дискусії. Інша розповіла, що служить у війську за контрактом і паралельно навчається на п’ятому курсі юридичного факультету.

А дехто відповідав коротко й із гумором. Наприклад, одна з коментаторок написала: "Кнопочку натискаю", уточнивши, що працює фотографинею.

Помічник судді, вчитель, психолог: українці, які не вчилися на 10-12 балів у школі, розповіли ким працюють

Частина колишніх школярів покинули все і пішли захищати батьківщину. Джерело: Скриншот

Отже, серед тих, хто не мав у школі найвищих оцінок, є науковці, викладачі, медики, підприємці, військовослужбовці та фахівці найрізноманітніших напрямів. Їхні відповіді показують, наскільки різними можуть бути професійні шляхи після школи. І що посередні оцінки зовсім не означають, що людина не знайде своє місце у житті.

Раніше OBOZ.UA розповідав, чому не можна лякати школярів тим, що вони стануть двірниками і прибиральниками, якщо не будуть добре вчитися.

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