Понад половина вчителів в українських школах працюють без відповідного фаху: що показало дослідження ДСЯО

У 53% українських шкіл працюють учителі без відповідної спеціальності, але з підвищенням кваліфікації. Водночас у 53% закладах освіти не вистачає педагогів.

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Про це свідчать результати аналітичного звіту Державної служби якості освіти. Всього було проаналізовано 233 школи, в кожній з яких були зафіксовано порушення законодавства. Найчастіше вони стосувалися виконання обов’язків керівників, ведення діловодства, зарахування та відрахування учнів, а також створення умов для дітей з особливими освітніми потребами.

Однією з проблем є організація освітнього середовища. Відтак, у 60% шкіл виявили порушення щодо забезпечення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами. У 2024 році цей показник становив 41%. Крім того, зросла частка закладів із порушеннями під час організації індивідуальної форми здобуття освіти – із 41% у 2024 році до 62% у 2025-му. Порушення щодо зарахування, відрахування та переведення учнів зафіксували у 71% шкіл. Найчастіше вони стосувалися відрахування дітей, які виїжджають за кордон.

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Також проблеми існують з організацією роботи груп подовженого дня (51% закладів), харчування (55%) та переповнення класів (32%).

Проблеми з атестацією педагогічних працівників виявили у 54% шкіл. У 62% закладів педагогічні ради не повністю реалізують свої повноваження, у 61% освітні програми не містять усіх необхідних складників, а в 49% є порушення щодо змісту або затвердження річних навчальних планів. У 21% шкіл не забезпечують поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів.

Водночас у 57% шкіл стан безпечного освітнього середовища потребує покращення, ще у 2% зафіксували низький рівень. 48% шкіл потребують покращення системи оцінювання навчальних досягнень учнів.

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У 54,1% закладів оцінили педагогічну діяльність як достатню, у 9,4% – як високу. Водночас вимагають покращення 36,1% закладів. 75% шкіл мають достатній рівень співпраці між учасниками освітнього процесу, ще 15% – високий. 53% закладів потребують більшої уваги до питання академічної доброчесності, а 3% має низький рівень.

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Фронтальну роботу на уроках використовували на 93% занять, індивідуальну – на 53%, групову – на 31%, парну – на 30%. Інформаційно-комунікаційні технології застосовували на 82% відвіданих фахівцями занять.

99% шкіл здійснюють річне планування, проте лише 45% включають до планів конкретні кроки для підвищення якості освіти за результатами самооцінювання. Коригують річний план з урахуванням таких результатів 36% закладів.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що менше половини школярів спілкуються українською на перервах.