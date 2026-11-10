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Потрібна рука і 5 пальців: вчителька української мови поділилась лайфхаком, як зрозуміти односкладні речення

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 хв
57
Потрібна рука і 5 пальців: вчителька української мови поділилась лайфхаком, як зрозуміти односкладні речення
Репетитор з української мови пояснила, як допомогою пальців можна легко запам’ятати п’ять видів односкладних речень. Джерело: Unsplash/ШІ/скриншот з відео.

Вчителька української мови показала простий спосіб визначення видів односкладних речень без складних схем і довгих правил. Для цього знадобиться лише одна рука, а кожен палець допоможе пригадати окрему граматичну конструкцію.

Про це розповіла авторка акаунту "Безправил" (@bez.pravul), яка займається підготовкою учнів до Національного мультипредметного тесту (НМТ) з української мови. Відповідне відео вона опублікувала у соцмережі TikTok.

У ролику репетиторка пояснила, що односкладним називають речення, у якому граматична основа має лише один головний член – підмет або присудок. Для пояснення вона зосередилася на конструкціях, у яких є тільки присудок, і запропонувала визначати їхній тип за допомогою руки.

Перший вид – означено-особові речення. Щоб їх розпізнати, потрібно спробувати підставити замість пропущеного підмета займенники "я", "ти", "ми" або "ви". Наприклад, у реченні "Працюєш дуже старанно" можна подумки додати "ти".

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Другий вид – неозначено-особові речення. У них можна підставити займенник "вони". Наприклад: "Працюють до пізнього вечора" – тобто "вони працюють".

Третій тип – безособові речення. У таких конструкціях неможливо визначити конкретного виконавця дії або встановити особу, яка її здійснює. Як приклад викладачка навела речення "Дерева посаджено навесні".

Окремо репетиторка пояснила, як розпізнати узагальнено-особові речення. Для цього потрібно стиснути всі п’ять пальців у кулак, замість підмета в таких конструкціях можна подумки підставити будь-яку особу – "я", "ти", "ми", "ви" або "вони".

Водночас є важлива підказка, яка допоможе не сплутати цей тип з означено-особовими та неозначено-особовими реченнями. За словами авторки відео, узагальнено-особові конструкції часто мають форму прислів’їв і приказок та містять повчальний зміст.

Для прикладу вона навела вислів "Шануй батька і матір", пояснивши, що його можна адресувати будь-кому, а отже, він має узагальнене значення.

"Таке речення – це завжди прислів’я або приказка. Тобто воно має пахнути повчально", – наголосила репетиторка.

Таким чином, за допомогою простої асоціації з п’ятьма пальцями можна запам’ятати основні ознаки різних видів односкладних речень і швидше орієнтуватися в них під час виконання тестових завдань.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що в публічному просторі, повсякденному спілкуванні та засобах масової інформації досі нерідко можна почути суперечливі вислови на кшталт "запрошуємо всіх бажаючих". Проте сучасні норми української літературної мови категорично не рекомендують послуговуватися подібними конструкціями.

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