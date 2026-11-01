Прапор якої країни мав лише один колір? Цікавий факт, про який мало хто знає

Запитання з географії – улюблений коник блогерів, які проводять опитування людей на вулиці, з’ясовуючи їхні знання. І нещодавно у соцмережах завірусилось одне таке: прапор якої країни має найменше кольорів?

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OBOZ.UA одразу внесе важливу правку – цієї країни більше не існує. У 2011 році вона змінила назву і державний устрій. А взагалі йдеться про африканську Лівію у період, коли країна називалась Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахирія. Понад три десятиліття вона використовувала як державний символ суцільне зелене полотнище без жодних символів чи написів.

Такий прапор запровадили 11 листопада 1977 року за правління Муаммара Каддафі. Зелений колір мав символічне значення: його пов’язували з ісламом, революцією та природою. Водночас прапор відрізнявся від усіх інших національних прапорів своєю абсолютною простотою – на ньому не було ані зірок, ані півмісяця, ані герба, ані жодних літер чи інших символів.

До цього Лівія вже кілька разів змінювала державну символіку. Після здобуття незалежності 24 грудня 1951 року Королівство Лівія затвердило прапор із червоною, чорною та зеленою смугами, білими півмісяцем і зіркою. Три кольори символізували історичні регіони країни: Кіренаїку, Феццан і Триполітанію.

У 1969 році, після військового перевороту, який привів до влади Каддафі, королівський прапор замінили червоно-біло-чорним триколором. А з 1972 року, коли Лівія приєдналася до Федерації Арабських Республік разом з Єгиптом і Сирією, у центрі прапора з’явилося зображення із золотим яструбом Саладіна.

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Одноколірний зелений прапор запровадив одноосібним рішенням Каддафі. В такому вигляді той проіснував до 2011 року. Під час повстання проти режиму диктатора противники влади знову почали використовувати прапор, який існував за часів королівства й був заборонений після перевороту 1969 року.

У серпні 2011-го, коли Каддафі був усунутий від влади, цей варіант прапора офіційно відновили як державний символ Лівії. Таким він залишається і зараз. А країна тепер має назву Держава Лівія.

Отже, зелений прапор без жодних зображень був державним прапором Лівії з 1977 до 2011 року. Його вважають єдиним національним прапором в історії, який складався лише з одного суцільного кольору.

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